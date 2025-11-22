Profesores de Historia piden más horas por la polarización de los jóvenes

Las tres horas de Historia a la semana que, junto a Geografía, reciben los alumnos de Secundaria, de entre 12 y 16 años, se quedan cortas. La polarización de los jóvenes incentivada por los discursos ultraderechistas en las redes sociales, así como el posicionamiento de los estudiantes a favor del autoritarismo ante el auge de los conflictos internacionales está impactando en las aulas.

El 50 aniversario de la muerte de Franco también ha sacado a la luz que existen grietas en la educación de unos chavales que confunden lo que es la democracia con la dictadura. Frente a ello, los profesores creen que la pedagogía y el aumento de las horas de Historia son claves para combatir esa ignorancia o ese continuo revisionismo histórico que manipula el pasado para legitimar ideologías.

«Cuando el profesor adquiere una postura moralista, políticamente correcta, o en favor de la democracia, de los derechos humanos, del feminismo, del ecologismo, de los colectivos minoritarios... nos encontramos con una reacción entre un grupo de alumnos que piensan que estamos haciendo un adoctrinamiento», relata un docente de Historia de un instituto alicantino, que prefiere mantenerse en el anonimato para no tener represalias de su alumnado.

Admite que frente a esos comentarios de chavales que, entre otras cosas, se refieren al Gobierno actual como una dictadura y que, por otro lado, banalizan el autoritarismo, «lo mejor es apostar por el rigor histórico, por la lectura, la seriedad y por tratar de enseñar en los derechos humanos para que no te perciban como alguien que les va a dar un sermón », añade.

Y es que uno de los principales obstáculos que ahora se están enfrentando los docentes es que son etiquetados y desacreditados en clase por una minoría ruidosa. «Hay quienes prefieren creer a cualquier indocumentado de internet que va a decir lo que quieren oír, antes de creer al profesor que tiene una base académica, científica, con una bibliografía y con unas fuentes», indica.

Otro de los problemas, según Julián J. docente de Historia de otro instituto alicantino, que ahora imparte clase en el extranjero, es que en muchos casos, el temario de cuarto de la ESO, que es donde se imparte la dictadura franquista se pasa muy por encima, por falta de tiempo, por lo que cuando llegan a Bachillerato y entran en profundidad, los chavales «alucinan porque lo que les habían contado por las redes sociales es una parte edulcorada de la historia».

"Que los niños sepan que diferencia entre una democracia y una dictadura es necesario para su vida como ciudadanos y se les deben ir enseñando ya desde pequeños Tomás Andreu — Profesor de Historia

Para el profesor Tomás Andreu, que también ha detectado «fakes» y tópicos entre sus alumnos sobre la dictadura, sería adecuado ampliar las horas de Historia en Secundaria para poder tratar con suficiente profundidad los temas.

Sin embargo, advierte de que la falta de tiempo no es el único obstáculo, sino que cada vez se ha ido perdiendo la exigencia para la titulación y que «con el paso del tiempo, un porcentaje alto se ha hecho más pasota, dependiente de las redes y menos empático».

De hecho, Andreu lamenta que "hoy cuesta más dar clase que hace 10 o 15 años" ante el actual contexto político y social. Por ello, el docente considera que aprender a diferenciar conceptos como democracia, dictadura o autarquía «van a ser necesarios para su vida como ciudadanos y se les deben ir enseñando ya desde pequeños».

Liderazgos hostiles

Desde el ámbito de la Sociología también se apela al papel de las Ciencias Sociales para contrarrestar la situación actual y el declive antidemocrático entre los jóvenes. Alicia Martínez, investigadora del departamento de Sociología de la Universidad de Alicante (UA) advierte de que este fenómeno que se está dando en la juventud, más allá de la ignorancia, puede proceder de la frustración. «Venimos de una situación en la que los jóvenes sufren precariedad laboral, la imposibilidad de acceder una vivienda y muchas veces esa frustración socioeconómica se canaliza políticamente. Y como ven que la democracia no satisface sus necesidades, se oponen todo este sistema establecido y optan por liderazgos mucho más hostiles y que además suelen ser representativos también de una masculinidad muy hegemónica», explica.

La socióloga propone centrarse más en «vivencias personales o de forma más individual» en casos trágicos e injustos para llegar a los alumnos. «Sería difícil que alguien, por muy ideologizado que esté, se oponga a que se encuentre a un abuelo o bisabuelo en una cuneta y se le dé un entierro digno», añade Martínez.

Sería difícil que alguien, por muy ideologizado que esté, se oponga a que se encuentre a un abuelo o bisabuelo en una cuneta Alicia Martínez — Socióloga

Frente al posicionamiento de jóvenes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la experta lo atribuye a un conflicto generacional e incluso identitario.

«Estas corrientes más de esta derecha alternativa, la alt-right, que le llaman, o todo este movimiento neofranquista o fascista no deja de ser también una reacción conservadora a todos los cambios de la última década, a las políticas de género, LGTBI, migratorias, y esta gente se alimenta de agitar el miedo hacia el otro, ya sea hacia las feministas, los gazatíes o los marroquíes», concluye.

Frente a estos desafíos, diferentes centros educativos de Alicante han estado haciendo reuniones periódicas para potenciar la defensa de la democracia en las aulas. Además, algunos de ellos están adheridos a la red autonómica de Educación y Memoria.

Muchos otros trabajan de la mano del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante y con el Archivo Histórico Provincial con materiales didácticos que emplean durante las clases o realizan visitas guiadas.

ETA y Selectividad

El debate sobre la necesidad de aumentar el tiempo lectivo de Historia no está sobre la mesa de la Conselleria de Educación en estos momentos. Lo que sí que ha hecho público es que el departamento de José Antonio Rovira está trabajando para que los alumnos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana tengan en la asignatura de Historia de España temario dedicado expresamente a ETA y a sus víctimas.

Y es que en el actual currículo autonómico de la asignatura obligatoria, que estudian los jóvenes de 17 años, no aparece referencia concreta a ETA ni al terrorismo. Lo cierto es que aparece el temario de la Transición y la Constitución de 1978, época en la que la organización criminal se radicalizó, lo que ha dado pie a que los docentes traten de forma desigual en las aulas la violencia terrorista que sufrió el país durante esa época.

De cara a acceder a la universidad, los alumnos de Bachillerato de la provincia sufrieron un batacazo en el examen de Historia de Selectividad. Fue la asignatura (de las obligatorias para todos los estudiantes) que más suspensos tuvo. Prácticamente, cuatro de cada diez catearon la prueba.