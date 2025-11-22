El frío se intensifica en Alicante: estas son las temperaturas previstas para este sábado

Alicante arranca este sábado con la continuación del descenso de las tempperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El episodio estará acompañado de rachas de 10 a 15 km/h. Este golpe de viento llega acompañado de un descenso térmico que seguirá en la provincia durante todo el fin de semana con un ambiente plenamente invernal.

Hoy dominarán los cielos despejados, con las bajas temperaturas como protagonistas incluso con heladas débiles en el interior. El domingo será el día de mayor cambio: aumentará la nubosidad y las máximas subirán ligeramente, sobre todo en el norte y en el litoral, aunque las noches seguirán siendo frías.

El tiempo en Alicante

Alicante ha amanecido con un frío muy marcado para esta época del año. Aunque la mínima oficial ha sido de 7 grados, la sensación térmica al amanecer ha bajado hasta 3 grados por el viento del sur, que ha soplado con rachas moderadas durante la primera mitad del día. Con el cielo totalmente despejado, la máxima se quedará en 16 grados, pero el ambiente se notará más seco y frío de lo habitual. El domingo aumentarán las nubes y las máximas subirán ligeramente, aunque la madrugada seguirá siendo fría.

PI STUDIO

El tiempo en Elche

Elche ha vivido un amanecer claramente invernal. La mínima se ha situado en 6 grados, pero el viento del noroeste ha dejado una sensación térmica de solo 2 grados, especialmente en zonas abiertas y al principio del día. El ambiente se mantendrá estable, con sol predominante y una máxima de 16 grados, dentro de un día muy seco. El domingo aumentará la nubosidad y subirán un poco las temperaturas, aunque seguirá haciendo frío en las primeras horas.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm el frío ha sido más suave que en el interior, pero también se ha dejado sentir. La jornada ha comenzado con una mínima en torno a 8 grados, con una sensación térmica de 4 grados, acompañada de un ambiente fresco y viento débil. El sol dominará por completo el cielo, ofreciendo un día luminoso pero con máximas contenidas, sin llegar a valores típicos del litoral en otoño. El domingo será el día más templado del fin de semana, con máximas que pueden alcanzar los 20 grados y nubes altas que no traerán lluvia.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Elda

Elda ha protagonizado uno de los amaneceres más duros de la provincia. Aunque el termómetro marcaba 2 grados de mínima, la sensación térmica se ha desplomado hasta los -2 grados al amanecer, debido al viento del norte y al ambiente extremadamente seco. Es, sin duda, uno de los registros más fríos del día en todo Alicante. El resto de la jornada se mantendrá despejada, con una máxima que apenas llega a 13 grados y un viento norteño que seguirá dejando una sensación más baja de lo que indican los valores reales. En estas primeras horas existe la posibilidad de heladas débiles en zonas próximas y un día estable. El domingo llegarán más nubes y un ligero ascenso de las máximas, pero las noches continuarán siendo gélidas.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfruta de uno de los ambientes más suaves de la provincia. El día ha comenzado con 7 grados de mínima, sin grandes contrastes entre temperatura real y sensación térmica, únicamente dos grados, debido al viento flojo. El cielo estará despejado y la máxima se situará en 16 grados, ofreciendo un día agradable aunque fresco por la mañana. El domingo crecerán las nubes, sobre todo a partir de la tarde, pero el ambiente seguirá siendo relativamente templado.

El tiempo en Orihuela

Orihuela ha iniciado el día con una mínima de 5 grados y una sensación térmica cercana a 3 grados, marcada por el viento del noroeste. Con el paso de las horas el sol ganará terreno y la máxima alcanzará los 15 grados, aunque con un ambiente seco que intensifica la sensación de frío. El domingo vendrá con más nubes y un ligero repunte de las temperaturas, sin llegar a suavizar del todo la madrugada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vuelve a colocarse entre los municipios más fríos del interior. La mínima se ha quedado en 0 grados, pero la sensación térmica ha rondado los -2 grados, con el registro más bajo de la provincia. El día avanza con cielo despejado y una máxima que apenas alcanza los 11 grados, dando lugar a un ambiente puramente invernal y podrían repetirse heladas débiles. El domingo aumentarán las nubes, pero el frío seguirá siendo el protagonista en la zona alta de la provincia.

La bajada de temperaturas se deja notar en la provincia de Alicante: Alcoy despierta con 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un sábado estable en el cielo, con temperaturas entre 7 y 15 grados, ambiente fresco al amanecer y un mediodía templado gracias al sol. El domingo será más suave y con máximas que pueden acercarse a 20 grados, acompañado de un aumento de nubosidad que no traerá precipitaciones, pero que sí dejará una sensación más húmeda en el litoral.