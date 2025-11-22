Una visita histórica de La Marinera a la patrona de Alicante

Alicante ha vivido un acontecimiento inédito. La Virgen de la Soledad, conocida popularmente como La Marinera, ha realizado este sábado una visita a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad, con motivo del primer aniversario de su Coronación Canónica, que tuvo lugar el pasado año en el monasterio de la Santa Faz, lo que supuso la primera coronación oficial que acogía el emblemático templo alicantino.

El traslado de la imagen tenía previsto comenzar a las 19 horas desde el convento de las Monjas de la Sangre, ubicado en pleno casco histórico, pero se retrasó más de lo debido en una avanzada tarde de frío polar. Numerosos devotos aguardaban en las calles el recorrido procesional, acompañando a La Marinera hasta su entrada triunfal en la Concatedral de San Nicolás. Se trataba de un acto nunca antes visto y los alicantinos quisieron salir a la calle para rendir un solemne tributo a la imagen.

A su llegada a la plaza del Abad Penalva, la imagen fue recibida por una banda de música que contribuyó a engrandecer el carácter solemne y festivo de la jornada. Dentro de la Concatedral, la ceremonia fue presidida por el deán Ramón Egío y contó con la presencia del consiliario de la cofradía, Tomás Bordera. Ambas autoridades religiosas destacaron la significación espiritual del acto y el creciente fervor hacia La Marinera, cuya Coronación ha marcado un antes y un después en la devoción alicantina.

El momento más emotivo se produjo durante el regreso de la comitiva al convento, cuando se lanzaron 2.000 aleluyas conmemorativas, que reproducían tres escenas icónicas de la Coronación Canónica: el instante en que el obispo José Ignacio Munilla coronó a La Marinera, la imagen de la Virgen ya coronada y otra en la que se representaba a la Virgen de la Soledad junto a la Santa Faz, un recuerdo imborrable para la cofradía que preside Julio Forner.

Pero la devoción no se queda solo ahí. Las celebraciones continuarán el domingo 23 de noviembre en el monasterio de Santa Faz, donde el capellán Miguel Ángel Cremades oficiará una misa especial en memoria del primer aniversario de la Coronación. Numerosos fieles acudieron para agradecer y renovar su devoción en un ambiente de recogimiento que puso el broche final a un fin de semana histórico para Alicante y para la Hermandad de la Virgen de la Soledad.