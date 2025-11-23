La alcaldesa eterna de Alicante: la Virgen del Remedio recibe el bastón de mando
Un acto cargado de historia y devoción reúne a autoridades y fieles en la concatedral de San Nicolás para honrar a la patrona de los alicantinos
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ofrecido este domingo el bastón de mando de la ciudad a la Virgen del Remedio, en un acto celebrado tras la eucaristía en la concatedral de San Nicolás, con motivo del 75º aniversario de la proclamación de la Patrona como Alcaldesa Honoraria Perpetua. La misa ha sido oficiada por el deán Ramón Egío, quien ha destacado la importancia de la devoción histórica que los alicantinos profesan a la Virgen.
Durante la ceremonia también se ha recordado que hace 27 años la Virgen fue coronada por el obispo Victorio Oliver en el estadio José Rico Pérez. Tras la misa, Barcala accedió al camarín de la Virgen para hacer entrega del bastón de mando, subrayando que "la devoción a la Virgen del Remedio es una de las señas de identidad de los alicantinos, que se hereda de generación en generación".
La imagen de la Virgen presidió la ceremonia desde su camarín, vestida con una saya de tisú de plata rosado, regalo de Pepe Espadero en el décimo aniversario de su coronación, y un manto de seda brocado azul celeste. Barcala destacó que la figura de la Virgen "apela a nuestras raíces y a la memoria colectiva de los alicantinos, configurando nuestra identidad y tradiciones, de las que nos sentimos orgullosos".
Alcaldesa Honoraria
La Virgen del Remedio fue nombrada Alcaldesa Honoraria de Alicante el 31 de octubre de 1950, durante un pleno municipal presidido por el entonces alcalde Francisco Alberola Such. La imagen recorrió desde la concatedral hasta la puerta del Ayuntamiento, donde la banda municipal interpretó el himno de Alicante mientras las autoridades la recibían.
En el salón de Plenos, la Virgen ocupó un lugar destacado mientras se oficializaba su nombramiento como Alcaldesa Honoraria Perpetua. Tras el acto, la Coral Santa Cecilia interpretó un "Ave María" en su honor antes de que la imagen regresara al camarín de la concatedral, inaugurado el 2 de agosto de 1921, acompañada nuevamente por los acordes del Himno de Alicante.
