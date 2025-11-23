El Belén Gigante vuelve a reinar en Alicante

La Navidad, año tras año, se convierte en un concepto cada vez más atemporal e intangible debido a la progresiva secularización de estas fiestas, que son un gran atractivo turístico para atraer visitas fuera de la época veraniega. Aún en noviembre, las luces ya brillan en lo alto de las principales calles de la ciudad y el Belén Gigante muestra su espectacular esplendor en la Plaza del Ayuntamiento. Pasear por Alicante se convierte, desde este mismo fin de semana, en una oportunidad para disfrutar del turismo navideño.

Porque este domingo ha tenido lugar la inauguración de la ya icónica Sagrada Familia alicantina, una parada obligatoria en estas fechas tanto para residentes como para visitantes y que, además, ostenta un récord Guinness. No existe una representación del nacimiento más monumental que la que, desde el año 2020, se alza sobre las alturas de la ciudad. Desde las 19 horas, el público se reunió en torno al monumento para presenciar un acto que el pasado año tuvo que suspenderse debido al riesgo que suponían las fuertes rachas de viento registradas.

La espera mereció la pena. La Plaza del Ayuntamiento presentó un lleno absoluto para disfrutar de una inauguración que se envolvió de un acompañamiento musical capaz de aportar color y emoción a la velada. La Banda Musical de Carolinas, junto al coro de la Compañía Lírica Alicantina y la voz de la intérprete Inés Domínguez, elevó la solemnidad del acto y evidenció el vínculo especial que esta festividad mantiene con los más pequeños.

Las mejores imágenes de la inauguración del Belén gigante en Alicante /

Porque consiguieron que los niños disfrutaran de interpretaciones orquestales con un sentido teatro oral llevado a cabo por la inconfundible voz de la artista Inés Domínguez. No obstante, antes de que la música adornase el ambiente, Luis Barcala apareció en el escenario para tender la mano del Ayuntamiento de Alicante hacia las personas que siguen manteniendo intacta su ilusión hacia esta festividad. “Bienvenidos a unas fiestas que nos invitan a ser de nuevo niños, contagiados por la ilusión de los más pequeños”, señaló el alcalde de Alicante.

Un discurso corto pero emotivo, cediéndole el testigo a los músicos que aparecerían en escena para trasladar a los visitantes a reinos mágicos donde conviven personajes como Santa Claus o los Reyes Magos de Oriente. La banda interpretó las piezas musicales que ya fueron estrenadas en este mismo espacio en 2023, pero ahora reforzadas por el tiempo. Los asistentes pudieron disfrutar nuevamente de la fanfarria navideña El Reno Mágico de Navidad y de la fantasía sinfónica para narrador y orquesta Santa Claus. Una pieza larga y emotiva que desató la ovación de los allí presentes.

En los próximos días, los actos navideños se completarán también con la instalación del belén del zaguán del Ayuntamiento, que podrá visitarse a partir del jueves 27 de noviembre, y de las cuatro escenas del belén social de la plaza de la Montañeta, que se presentarán los días 26 y 27 de noviembre en coordinación con la Asociación de Belenistas de Alicante. De esta manera, Alicante toma forma de cara a unas fiestas navideñas que se renuevan año tras año.

Un momento del concierto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento, con los Reyes Magos de Oriente presidiendo la velada / Alex Domínguez

¿Cuánto miden las figuras del Belén Gigante?

Para lograr cifras de récord es imprescindible la ambición en la creación de cualquier proyecto. Así lo demostró el artista foguerer José Manuel García “Pachi”, autor de este conjunto monumental que actualmente cuenta con seis figuras en su haber: el Niño Jesús, la Virgen María, San José y los tres Reyes Magos de Oriente.

En cuanto a las dimensiones, la figura más imponente es la de San José, que alcanza los 17 metros de altura. Le sigue la Virgen María, con 10 metros, y el Niño Jesús, que supera ligeramente los tres. Los Reyes Magos también presentan proporciones colosales: Baltasar es el más alto, con 16 metros; Gaspar supera los 15 y Melchor llega hasta los 11.

Ahora, las figuras ya lucen en el centro de la Plaza del Ayuntamiento, con focos de luz que acrecientan su relevancia y mejoran su presencia. Unas figuras que comenzaron a montarse en la madrugada del lunes 17 de noviembre y que se instalaron definitivamente el pasado jueves 20. Ahora, oficialmente la gente puede acudir a contemplarlas y a hacerse fotos con ellas. Desde Oriente llega un mensaje: en Alicante ha comenzado la Navidad.