Un bombardeo de ocho horas para minar la moral de los alicantinos en la Guerra Civil

El bombardeo contra el Mercado Central de Alicante del 25 de mayo de 1938 sepultó, en la memoria colectiva, muchos otros episodios de la Guerra Civil vividos en la ciudad. Uno de los más relevantes fue el conocido como bombardeo de las 8 horas. Se produjo entre la tarde del 28 y la madrugada del 29 de noviembre de 1936 (de sábado a domingo), ahora hace 89 años, y pese a su reducido número de bajas mortales, cuatro según los estudios de Pablo Rosser, el episodio conmocionó a una ciudad entonces poco preparada para ese tipo de ataques.

Era el inicio de la guerra y el optimismo en el bando republicano aún dominaba el momento. Prueba de ello es el hecho de que «Franco no controlaba el territorio», explica Rosser, que señala que «los rusos enviaban armas a los republicanos a través de puertos como el de Alicante y los alemanes advirtieron a Franco que querían intervenir directamente».

Según Rosser, la Legión Condor fue la encargada de aquellas acciones que posteriormente retomaría el ejército fascista italiano, que se hizo con el control de las Islas Baleares al inicio de la guerra, concentrándose el alemán en el norte peninsular y protagonizando episodios devastadores como el de Guernica en abril de 1937. Antes, con la intención de «limitar la llegada de mercancías rusas a los puertos del sureste» peninsular, como por ejemplo las que servían para construir aviones en la entonces reciente base aérea de Rabasa, los alemanes veían en Alicante un objetivo a abatir.

Objetivos

Tanto es así que aquel bombardeo de las 8 horas pretendía «minar la moral de la retaguardia». «Es la teoría nazi: si en la retaguardia se facilitan mercancías, armas, víveres y ropa para los que están en el frente, minar la moral de la retaguardia disminuye la producción y debilita a los que hacen la guerra», detalla Rosser. Según José Miguel Santacreu, catedrático de Historia por la Universidad de Alicante (UA), «los sublevados querían dar un golpe encima de la mesa para provocar un efecto al principio de la guerra».

Los diarios 'El Luchador' y 'El Día' se hicieron eco del bombardeo el 30 de noviembre de 1936. / Héctor Fuentes

Entre el 28 y el 29 de noviembre de 1936 fue bombardeado el casco urbano y, especialmente, la zona litoral sur, donde se hallaban infraestructuras portuarias y el antiguo edificio de la Campsa, en la avenida Loring. También los alrededores de las estaciones ferroviarias de Madrid (actual Alicante Terminal) o la de Murcia o Benalúa. Aunque estaba en el punto de mira la estación de la Marina, «cuando se supo que no había mercancías militares dejó de interesar».

Que esta última zona resultara ilesa de las bombas convirtió la refinería de la Británica de la Serra Grossa en un enclave fundamental tras el incendio de la antigua Campsa, que contaba con el monopolio estatal de petróleos, para garantizar la producción de crudo. Consecuencia de aquel bombardeo fue, también, la construcción de refugios en Alicante, hasta entonces inexistentes y con sótanos y zaguanes ejercieron este papel improvisado en el bombardeo de las 8 horas.

Consecuencias

Para la historia ha quedado que aquel ataque de ocho horas, «psicológicamente insoportable y que causó una sensación de terror», según Rosser, fue consecuencia de una venganza pocos días después de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange, en Alicante. Rosser rechaza esta interpretación, ya que sitúa el bombardeo dentro del contexto geoestratégico de la guerra y recuerda que semanas antes del fusilamiento del falangista se habían intentado llevar a cabo actuaciones similares en Cartagena o en el mismo Alicante.

Lo cierto es que el clima bélico que se vivía generó una reacción incontrolada en Alicante con el fusilamiento de 52 personas entonces encarceladas por haber dado apoyo al golpe franquista sin ningún tipo de juicio previo. Aquellas personas, entre las cuales estaban el periodista Eduardo Langucha o el cura José Planelles, fueron homenajeadas en la dictadura con sus nombres en el callejero alicantino que no fueron retirados con las modificaciones procedentes de la Ley de Memoria Histórica, en considerar que «no tenían delitos de sangre y que su olvido no se ajustaba al espíritu de la ley», recuerda el escritor Eusebio Pérez Oca. Roque Moreno, catedrático de Historia por la UA, asegura que el Gobierno republicano «nunca dio la orden de ejecutar esas matanzas» y que «la represión desde este bando, incontrolada, fue incluso perseguida por el Estado».

En total, Rosser contabiliza 76 bombardeos en Alicante durante la guerra. Sin duda, el más violento fue el del Mercado Central. El de las ocho horas, un año y medio antes, marcó un antes y un después en una ciudad que no vivía bombardeos desde 1873, protagonizado por los cantonalistas de Cartagena. Una historia que quedaba muy lejana.