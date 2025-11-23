Una marea morada de solidaridad contra el cáncer de páncreas tiñe Alicante
La carrera reúne a atletas y aficionados que encuentran en el deporte una forma de implicarse y apoyar a la investigación de la enfermedad
Alicante se ha volcado este domingo con la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una prueba solidaria que ha reunido a más de 2.500 participantes entre corredores, practicantes de marcha nórdica y andarines. La iniciativa, impulsada por la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc), la Asociación Española de Gastroenterología (Aeg) y organizada por el Grupo Brotons, ha teñido de morado el entorno del estadio Joaquín Villar, punto de salida y llegada del recorrido de cinco kilómetros.
La carrera nació hace más de una década de la mano del doctor Enrique de Madaria, especialista en Aparato Digestivo del Hospital de Alicante y subdirector científico de Isabial, quien también ha estado presente este domingo. Y es que el cáncer de páncreas es un tumor "en aumento", con solo un 20 % de pacientes operables y una supervivencia que sigue siendo muy baja —solo 7 de cada 100 varones y 10 de cada 100 mujeres superan los cinco años—. En España provoca más de 8.000 muertes anuales, una cifra que la investigación intenta revertir.
Un fenómeno social que también impulsa la solidaridad
El auge del running y el poder de difusión de las redes sociales han contribuido a que cada año más personas se animen a participar en este tipo de eventos. Entre ellas, Marina García, que ha corrido por primera vez esta prueba. "Llevo corriendo desde hace poco, por la moda del running, y vimos que era una carrera asequible en distancia y, sobre todo, solidaria", ha comentado, satisfecha al cruzar la meta. Junto a ella participó su pareja, Esteban Lillo, enfermero, quien ha subrayado el valor de la cita: "Es importante dar visibilidad a este tipo de enfermedades, hemos visto mucha participación y eso significa que la gente está concienciada".
La convocatoria también atrajo a corredores de toda la provincia. Laura Urbano, desplazada desde Elda, valoró el ambiente vivido desde primera hora. "Ha sido emocionante ver a familias enteras participar. No es solo correr, es sentir que todos aportamos algo", ha explicado.
Para muchos, la cita tenía un componente personal. Celia García, que acudió con un grupo de amigos, ha asegurado que esta es una carrera "que toca": "Tengo un familiar que sufrió esta enfermedad y querría estar aquí. Ver tanta gente apoyando te reconcilia con la idea de que la investigación avanza gracias a gestos como este".
Una jornada para sumar esperanza
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicealcalde, Manuel Villar, estuvieron presentes en la línea de salida. La jornada arrancó a las 10 horas con la salida de la prueba principal. Cinco minutos después lo hicieron los participantes de marcha nórdica, seguidos a las 10:10 por los andarines. A mediodía, fueron los más pequeños quienes tomaron el testigo en las carreras infantiles, poniendo el broche final a una mañana marcada por el deporte y la emotividad.
