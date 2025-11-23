Y el ganador es... Descubre los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Única

¡Luces, cámara y acción! La temporada de playbacks de las Hogueras de Alicante continúa, y llega la hora de saber quién se jugará el primer puesto y el resto de reconocimientos en las finales de XXXVII Certamen Artístico organizado por la Federació de Fogueres. Un evento que atrae las miradas tanto de pequeños y mayores de la fiesta como de fans de estos breves musicales para hacer las delicias de sus espectadores con diferentes temáticas.

La categoría Adulta ya sabe sus clasificados y ahora, la modalidad Única conoce a los suyos; ¿Quién se llevará la corona en esta ocasión?

Descubre a los clasificados de Única de las Hogueras de Alicante

El jurado ha decidido ampliar el número de espectáculos que se visionarán en la final de 10 a 14 comisiones participantes por la gran calidad de los 40 shows realizados desde el 15 hasta el 23 de noviembre, cada fin de semana. Estos son los elegidos para actuar una segunda vez en el Centro de Tecnificación el próximo lunes 8 de diciembre:

Hoguera Ciudad de Asís

Hoguera Pla-Metal

Hoguera Hernán Cortés

Hoguera Altozano Sur

Hoguera Portuarios - Pla del Bon Repós

Hoguera Mercado Central

Hoguera Vía Parc - Vistahermosa

Hogueras Benalúa y San Blas

Hoguera L'Harmonia - San Gabriel

Hoguera Carolinas Altas

Hoguera Nou Alipark

Hoguera José Ángel Guirao

Hoguera Don Bosco

Hoguera Foguerer Carolinas

Primeras eliminatorias del Certamen Artístico de las Hogueras de Alicante (2025-2026) / Antonio Vigueras

Clasificados en modalidad Adulta

Estas son las comisiones participantes que defenderán su espectáculo el próximo sábado 6 de diciembre:

Hoguera Ángeles - Felipe Bergé

Hoguera La Ceràmica

Hoguera Los Ángeles

Hoguera Sagrada Familia

Hoguera Florida Portazgo

Hoguera Sant Blai La Torreta

Hoguera Baver - Els Antigons

Hoguera Polígono de San Blas

Hoguera Gran Vía - Garbinet

Hoguera Avinguda de Loring - Estació

Turno de los más pequeños de la fiesta

El sábado 29 y domingo 20 de este mes serán los comisionados infantiles los que presenten sus actuaciones en el Hogar Provincial en tres sesiones de tarde. Estas son las hogueras inscritas:

1ª Eliminatoria: Sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas:

1. Tómbola con Barri San Agustí

2. Port d'Alacant

3. La Condomina

4. Gran Vía - Garbinet

2ª Eliminatoria: Domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas:

1. Ángeles - Felipe Bergé

2. Avenida de Loring - Estació

3. Sagrada Familia

4. Sant Blai - La Torreta

3ª Eliminatoria: Domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas:

1. Gran Vía Sur

2. Baver - els Antigons

3. Florida Portazgo

4. Los Ángeles