Y el ganador es... Descubre los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Única
Comienza la cuenta atrás para saber quién se llevará la corona del certamen artístico organizado por la Federació de Fogueres
¡Luces, cámara y acción! La temporada de playbacks de las Hogueras de Alicante continúa, y llega la hora de saber quién se jugará el primer puesto y el resto de reconocimientos en las finales de XXXVII Certamen Artístico organizado por la Federació de Fogueres. Un evento que atrae las miradas tanto de pequeños y mayores de la fiesta como de fans de estos breves musicales para hacer las delicias de sus espectadores con diferentes temáticas.
La categoría Adulta ya sabe sus clasificados y ahora, la modalidad Única conoce a los suyos; ¿Quién se llevará la corona en esta ocasión?
Descubre a los clasificados de Única de las Hogueras de Alicante
El jurado ha decidido ampliar el número de espectáculos que se visionarán en la final de 10 a 14 comisiones participantes por la gran calidad de los 40 shows realizados desde el 15 hasta el 23 de noviembre, cada fin de semana. Estos son los elegidos para actuar una segunda vez en el Centro de Tecnificación el próximo lunes 8 de diciembre:
- Hoguera Ciudad de Asís
- Hoguera Pla-Metal
- Hoguera Hernán Cortés
- Hoguera Altozano Sur
- Hoguera Portuarios - Pla del Bon Repós
- Hoguera Mercado Central
- Hoguera Vía Parc - Vistahermosa
- Hogueras Benalúa y San Blas
- Hoguera L'Harmonia - San Gabriel
- Hoguera Carolinas Altas
- Hoguera Nou Alipark
- Hoguera José Ángel Guirao
- Hoguera Don Bosco
- Hoguera Foguerer Carolinas
Clasificados en modalidad Adulta
Estas son las comisiones participantes que defenderán su espectáculo el próximo sábado 6 de diciembre:
- Hoguera Ángeles - Felipe Bergé
- Hoguera La Ceràmica
- Hoguera Los Ángeles
- Hoguera Sagrada Familia
- Hoguera Florida Portazgo
- Hoguera Sant Blai La Torreta
- Hoguera Baver - Els Antigons
- Hoguera Polígono de San Blas
- Hoguera Gran Vía - Garbinet
- Hoguera Avinguda de Loring - Estació
Turno de los más pequeños de la fiesta
El sábado 29 y domingo 20 de este mes serán los comisionados infantiles los que presenten sus actuaciones en el Hogar Provincial en tres sesiones de tarde. Estas son las hogueras inscritas:
1ª Eliminatoria: Sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas:
1. Tómbola con Barri San Agustí
2. Port d'Alacant
3. La Condomina
4. Gran Vía - Garbinet
2ª Eliminatoria: Domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas:
1. Ángeles - Felipe Bergé
2. Avenida de Loring - Estació
3. Sagrada Familia
4. Sant Blai - La Torreta
3ª Eliminatoria: Domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas:
1. Gran Vía Sur
2. Baver - els Antigons
3. Florida Portazgo
4. Los Ángeles
