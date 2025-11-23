La defensa del valenciano moviliza a 2.000 personas en Alicante

Alicante ha acogido este domingo una manifestación en defensa del valenciano convocada por la plataforma Alacant pel Valencià, integrada por más de cincuenta entidades educativas, culturales y sociales. Según la Subdelegación del Gobierno, unas 2.000 personas han recorrido el centro de la ciudad para denunciar lo que consideran un retroceso en los derechos lingüísticos.

La marcha ha partido pasadas las 12 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan y ha avanzado hasta la plaza del Ayuntamiento entre consignas como "Escolta, Barcala, Alacant és valenciana" o "Alacant parla valencià". Los asistentes han dirigido también mensajes al portavoz de Vox en el consistorio, Mario Ortolà, con cánticos como "Ortolà, el teu nom és valencià".

La copresentadora de la plataforma, Marianela García, ha reclamado que "los derechos sociales y lingüísticos adquiridos no se pueden tocar ni se deben tocar", y ha defendido la necesidad de "alzar la voz" ante las decisiones del actual Gobierno valenciano (PP).

Manifestación por la defensa del valenciano / Alex Domínguez

Entre los participantes se encontraba el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, quien ha denunciado que "hay gente que querría que desapareciéramos" y ha defendido que "el valenciano es un legado común que no se toca".

Declarar la ciudad castellanohablante

La protesta se produce en un momento de tensión por la política lingüística. En junio, el equipo de gobierno del PP aprobó junto con el apoyo de Vox solicitar a Les Corts que la ciudad deje de ser considerada zona de predominio lingüístico valenciano y pase a catalogarse como castellanohablante.

Alumnos en una clase de Historia en un IES de la provincia / ALEX DOMINGUEZ

La convocatoria ha contado con la presencia de diversos cargos públicos y representantes institucionales. Han acudido la diputada en el Congreso Àgueda Micó (Compromís); la diputada autonómica y síndica adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas; los diputados autonómicos Yaissel Sánchez (PSOE) y Gerard Fullana (Compromís); así como representantes de la política municipal. Entre ellos, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló; el portavoz de Compromís, Rafa Mas; y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé.

"Plan de demolición lingüística"

Alacant pel Valencià sostiene que la situación actual supone "un momento crítico", con "amenazas sin precedentes a los derechos lingüísticos" y a los consensos alcanzados desde la aprobación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) hace más de cuarenta años.

La plataforma acusa al Consell y al Ayuntamiento de impulsar un "plan de demolición lingüística", citando medidas como la llamada Ley Rovira o Ley de Libertad Educativa, cambios en los currículos, críticas a la Academia Valenciana de la Lengua y la "manipulación" de la televisión pública.