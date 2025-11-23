¿Cuánto le cuesta a Alicante ser Capital de la Gastronomía?

En enero de 2025, Alicante tomó el testigo de Oviedo y se convirtió en la Capital Española de la Gastronomía. Un «título» que la ciudad ha ejercido durante todo el año y en el que se han llevado a cabo desde una coca de mollitas de récord hasta la grabación de un episodio de MasterChef. En el camino, el Ayuntamiento ha tenido que invertir tanto en el propio uso de la marca de la capitalidad como en las distintas actividades y campañas. Ahora, a pocas semanas de que termine el año, debe concretarse el siempre estimativo retorno económico de todas las iniciativas emprendidas desde el pasado mes de enero. Una cifra que, desde el gobierno local del PP consideran que superará ampliamente las previsiones iniciales.

El coste para convertirse en Capital Española de la Gastronomía se inicia con el pago de un «canon» por el uso de la marca, propiedad de una empresa privada. Para ello, el Consistorio ha firmado en noviembre de este año un contrato con la mercantil Capital Gastronómica de España S. L., una pyme con sede en Madrid. El acuerdo, según el expediente publicado en el Portal de Contratación, contempla un pago de 175.000 euros más IVA (211.750 euros en total) por «el servicio de organización de aquellos trabajos necesarios para la consecución de la capitalidad gastronómica de Alicante en el ejercicio 2025».

Al margen del «canon» para ejercer como capital, el Ayuntamiento de Alicante también ha invertido en esta celebración cerca de 270.000 euros del presupuesto municipal. Si bien es cierto que capitalidad no aparece como tal en el expediente de los presupuestos municipales. Desde las concejalías de Comercio y Turismo ya se avanzó en su momento que las habituales partidas para la organización de actividades se destinarían este 2025 al sector de la restauración. En concreto, la suma de los apartados de dinamización, estudios técnicos, subvenciones y «otros gastos» de la Concejalía de Hostelería rondaba los 270.000 euros. Por otro lado, el Patronato de Turismo aplicó una fórmula similar. En vez de incluir un apartado específico para la promoción gastronómica, decidió reorientar las ferias y acciones promocionales previstas hacia la Capital Gastronómica. En este caso, la financiación para lo relacionado con la efeméride se ha obtenido de la partida «trabajos realizados por otras empresas y profesionales», que está dotada con 3,6 millones de euros. Con estos fondos, por ejemplo, se han sufragado iniciativas como la reciente colocación de una lona de 257 metros cuadrados en Puerta del Sol de Madrid.

En total, las arcas municipales habrían podido sufragar hasta 4 millones de euros en dicho concepto. A cambio, de acuerdo con las estimaciones de la organización que viene determinando la ciudad responsable del título desde que lo fuera Logroño en 2012, el retorno que reciben sectores como la hostelería, el comercio o los alojamientos turísticos ronda habitualmente los 15 millones de euros. En el caso de la antecesora de Alicante, esta cifra se disparó supuestamente hasta los 46 millones sobre la inversión realizada, según la propia ciudad. «2024 fue un año récord en el que se superó el millón de pernoctaciones y se contabilizaron más de 500.000 visitantes», señaló el concejal de Turismo ovetense, Alfredo García, a INFORMACIÓN.

En la ciudad alicantina, el Ayuntamiento no concreta por el momento un importe, aunque sí considera que la meta de los 15 millones de euros se superará ampliamente. «El año de Alicante como Capital Española de la Gastronomía ha superado todas las expectativas», asegura la concejala de Turismo, Ana Poquet. Al respecto, la edil popular se ha mostrado convencida de que el retorno «será mayor de los 15 millones previstos». Además, celebra que la capitalidad ha traído consigo otros beneficios como posicionar Alicante como «destino de calidad» y ha supuesto también «una proyección increíble tanto dentro como fuera de España».

Para la recta final del ejercicio, antes de que Alicante dé el relevo a Jerez de la Frontera en la próxima edición de Fitur, Poquet estima que se cerrará el año con la celebración de más de 70 actividades. Entre ellas, el ejecutivo popular destaca congresos (como el de Mujeres en Gastronomía y el Congreso Internacional del Vino); jornadas gastronómicas (Alicante Ciudad del Arroz o Ruta de Taberneros), presentaciones en ferias y talleres, además de actos como la semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año o la elaboración de la coca de mollitas de récord.

Por su parte, la concejala de Hostelería, Lidia López, valora que la implicación del sector ha sido decisiva en el éxito de Alicante Capital Española de la Gastronomía: «Todos se han volcado para organizar eventos, participar en los que les hemos propuesto desde el Ayuntamiento, preparar platos especiales y, en definitiva, dar a conocer la excelencia de la cocina alicantina, de nuestros productos y del buen hacer de nuestros hosteleros». Al respecto, López considera que la capitalidad ha servido para promocionar las más de 300 variedades de arroces, los salazones, las cocas, las verduras, el pescado y marisco. «Ese era uno de los objetivos, poner nuestra gastronomía en el lugar que merece por su calidad. Y con ello damos a conocer también nuestra cultura, patrimonio y forma de vivir porque al fin y al cabo eso es la gastronomía de cada lugar», añade la edil popular.

Con el menú de la capital gastronómica prácticamente acabado, en las próximas semanas llegará el momento de la cuenta. El Ayuntamiento deberá estimar el retorno económico en el que se ha traducido un año con sabor alicantino.