La plaza del Ayuntamiento vuelve a ser peatonal por Navidad a la espera del proyecto definitivo

Desde la mañana de este domingo la plaza del Ayuntamiento está cerrada al tráfico, y se espera que los vehículos particulares ya no vuelvan más nunca a transitarla. Con maceteros colocados a primera hora en ambos extremos, del lado de la calle Altamira y de la calle Jorge Juan, la calzada vuelve a ser enteramente de los peatones con motivo de la Navidad, hasta que el 7 de enero se reabra exclusivamente a transporte público y taxis, según ha adelantado la Corporación local.

La peatonalización prometida el pasado enero por el gobierno municipal ha tenido que esperar todo un año, y llega por fases y con objeciones. Para empezar, cabría decir que lo implementado desde este domingo hasta enero es tan solo un cierre al tráfico, más si se recuerda la promesa del alcalde, Luis Barcala, de que su gobierno, por coherencia con las críticas que estando en la oposición lanzó al tripartito, nunca peatonalizaría con maceteros. Un compromiso que hace 11 meses repitió el vicealcalde Manuel Villar, quien declaró que a finales de año volverían a cerrar la plaza para su "peatonalización definitiva".

Acceso de la plaza, desde la intersección con la calle San Telmo. / Alex Domínguez

Sin embargo, a partir del 7 de enero, cuando se remuevan los seis maceteros rojos que hoy custodian los accesos a la plaza, tampoco se procederá a la peatonalización definitiva. En cambio, se pasará a una nueva fase de "calmado de tráfico", si cabe el término, en la que solo podrán circular autobuses y taxis. La explicación a esta primera etapa está en la preocupación que ha declarado el primer edil por garantizar "la redistribución y el flujo del transporte urbano".

Cierre parcial sin fecha límite

Ya en la página web en la que el Ayuntamiento anuncia los cortes de tráfico está prevista esta acción, aunque lo que no está marcado es hasta cuándo durará la fase de cierre parcial. En cualquier caso, podría prolongarse hasta el momento en que se inicien las obras de peatonalización, todavía lejanas, pues apenas este mes se ha aprobado la modificación de crédito al presupuesto municipal que dota de 490.000 euros al proyecto.

No obstante, en estos 45 días de cierre por Navidad ya hay un itinerario alternativo para el transporte público, que previsiblemente pueda ser muy similar al que se adopte una vez llegue la peatonalización definitiva. Durante este periodo navideño las líneas 2, 21 y 22, en dirección La Florida y Óscar Esplá, respectivamente, dejan de atravesar la calle Altamira, la Rambla y otras arterias del centro tradicional para circular directamente por Mártires de la Libertad y luego continuar por Doctor Gadea. La línea 12, que tenía cabecera en Puerta del Mar, acorta su ruta y llega solamente hasta la Rambla-Calle de San Fernando.

Modificaciones de las líneas de autobús entre el 23 de noviembre y el 7 de enero de 2026. / Vectalia

Por el momento, la acción es celebrada por alicantinos y visitantes, que gozan de más espacio y seguridad en su paso por la plaza del Ayuntamiento. Además, con la presencia del Belén Gigante, que se inaugura este mismo domingo a las 19:00, la plaza dura y habitualmente de tránsito gana temporalmente un reclamo que atrae a propios y extraños.

Medida popular entre los vecinos

Es el caso de Rosi Prieto, vecina "de toda la vida" que opina que "está muy bien, así se puede pasear y disfrutar mejor". No muy lejos de ella, ensimismado con su cámara fotográfica, Cristóbal López valora como positivo el cierre definitivo al tránsito de vehículos particulares porque "si hay menos tráfico hay menos peligro para la gente, pero hay que ver a dónde se van los coches". Otro vecino de más reciente estadía en la ciudad, Álvaro Ríos, piensa sobre la próxima fase de corte parcial que "si se peatonalizara del todo lo entendería, pero si siguen circulando buses y taxis no lo acabo de ver".

Cabe recordar que el gobierno de Barcala tomó la decisión de avanzar hacia la peatonalización definitiva de la plaza tras el éxito que tuvo un cierre al tráfico obligado por las circunstancias. En octubre de 2024, la caída de cascotes de grandes dimensiones de la casa consistorial requirió de cortar la circulación frente al edificio, situación que empalmó con la temporada navideña, el montaje del Belén Gigante y que culminó después de Reyes, cuando el alcalde explicó que el tráfico regresaba mientras se preparaba la peatonalización permanente.