MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante

La Dirección General de Tráfico (DGT) instalará seis nuevos radares en la provincia de Alicante. Estos nuevos medidores se pondrán en marcha en breve y de ellos, tres son de tramo.

Este tipo de radares todavía no se habían instalado en la provincia de Alicante y suponen toda una novedad con respecto a los ordinarios que los conductores deben conocer. Los radares de tramo controlan la velocidad media entre dos puntos y, si se supera el máximo permitido, se emite una multa. Así que ahora ya no servirá con reducir la velocidad al paso del radar para evitar la sanción, ya que se medirá durante un tramo.

Los conductores ya pueden ver las plataformas sobre las que se instalarán los radares, que se instalarán en las próximas semanas. Después se verificará su funcionamiento, se certificarán y se señalizarán para ponerlos en marcha entre finales de año y el primer trimestre de 2026.

Dónde estarán los nuevos radares en Alicante

Los radares convencionales se instalarán en los siguientes lugares:

N-340 a su paso por Elche, en el punto kilométrico 725,060, entre el centro urbano y el Parque Empresarial, en sentido Alicante

CV-70 entre Benidorm y La Nucía, en el kilómetro 44,950

CV-920 en Rojales, en el kilómetro 16,600

Los dispositivos de tramo se ubicarán en los siguientes puntos: