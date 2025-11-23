MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
Tres de estos controles de velocidad son de tramo mientras que el resto son convencionales
La Dirección General de Tráfico (DGT) instalará seis nuevos radares en la provincia de Alicante. Estos nuevos medidores se pondrán en marcha en breve y de ellos, tres son de tramo.
Este tipo de radares todavía no se habían instalado en la provincia de Alicante y suponen toda una novedad con respecto a los ordinarios que los conductores deben conocer. Los radares de tramo controlan la velocidad media entre dos puntos y, si se supera el máximo permitido, se emite una multa. Así que ahora ya no servirá con reducir la velocidad al paso del radar para evitar la sanción, ya que se medirá durante un tramo.
Los conductores ya pueden ver las plataformas sobre las que se instalarán los radares, que se instalarán en las próximas semanas. Después se verificará su funcionamiento, se certificarán y se señalizarán para ponerlos en marcha entre finales de año y el primer trimestre de 2026.
Dónde estarán los nuevos radares en Alicante
Los radares convencionales se instalarán en los siguientes lugares:
- N-340 a su paso por Elche, en el punto kilométrico 725,060, entre el centro urbano y el Parque Empresarial, en sentido Alicante
- CV-70 entre Benidorm y La Nucía, en el kilómetro 44,950
- CV-920 en Rojales, en el kilómetro 16,600
Los dispositivos de tramo se ubicarán en los siguientes puntos:
- A-7 entre las salidas de Elche Sur y Crevillent, entre los puntos kilométricos 523,360 y 519,200, en dirección Alicante.
- A-31. Sentido Alicante entre la salida de Novelda y pasada la de Monforte del Cid, entre los puntos kilométricos 216,550 y 218,900
- A-31. Sentido Madrid, entre Novelda y Elda-Petrer, entre los puntos kilométricos 211,700 y 203,005.
