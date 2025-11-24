Un 25N más dividido que nunca en el Ayuntamiento de Alicante

El del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, será un debate especialmente dividido en el próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante. Todos los grupos políticos (el PP, el PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) han incluido una iniciativa al respecto en el orden del día, aunque lo han hecho por separado y con distintos argumentos: de un "compromiso firme con los derechos de las mujeres" a "poner fin al modelo de protección basado en la ideología de género".

Desde el Partido Popular, la portavoz Mari Carmen de España firma una declaración institucional en la que se considera la violencia contra las mujeres como "del todo incompatible con una sociedad democrática". En el texto, los populares manifiestan su "condena absoluta" a lo que consideran una "lacra" y defienden que "los maltratadores no tienen cabida en la sociedad". Al respecto, los acuerdos de la iniciativa contemplan ratificar el compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y continuar trabajando en la redacción y la aprobación del segundo pacto valenciano en esta materia.

Del "fanatismo" a la "unidad"

En cambio, el socio habitual del gobierno municipal, el grupo Vox, cree que "el fanatismo ideológico del Gobierno es una amenaza para las mujeres" y aprovecha para defender su discurso contra las personas migrantes: los ultras reclaman en su declaración institucional "acabar con las políticas de puertas abiertas que han importado inseguridad y culturas incompatibles con la dignidad de la mujer". Además, los de Abascal solicitan "redirigir" los recursos públicos que, según ellos, se destinan a "asociaciones ideologizadas".

Por su parte, la bancada de la izquierda (PSOE, Compromís y EU-Podemos) se ha unido para presentar una única iniciativa conjunta. Las formaciones progresistas recuerdan que "el machismo mata", lo que lo convierte "en una cuestión política de primer orden". Por estos motivos, los grupos entienden que se requiere "unidad o consenso para garantizar el apoyo y atención a las víctimas". Bajo estos argumentos, la declaración propone que el Ayuntamiento incremente en un 50 % los recursos destinados a políticas de igualdad; que se amplíe la oferta municipal de acciones educativas en los centros escolares; y derogar la Ordenanza de Convivencia Cívica, llamada por ellos "de la vergüenza".

A priori, el contenido de la exposición de motivos y de los acuerdos hace presagiar que tanto el PP y Vox como la izquierda boicotearán mutuamente sus iniciativas, a falta de saber si los "socios" habituales, populares y ultras, se respaldarán en sus respectivas votaciones. Un choque político que podría traducirse en que, pese a que se vayan a debatir tres declaraciones diferentes, ninguna prospere. Misma situación que lleva dándose en la Corporación cada 8M en los últimos cuatro años. Pese a que, en dicha fecha, también es habitual que se debatan propuestas diferentes para conmemorar el Día de la Mujer, la división de los grupos impide habitualmente que el Consistorio "celebre" la efeméride.