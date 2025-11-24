La Abogacía de Alicante reelige a Carmen Díaz como vicedecana del Icali

La actual vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), Carmen Díaz Sánchez, resultado reelecta el pasado sábado en el cargo tras los comicios convocados también para los cargos de diputados y diputadas impartes y contador. La participación total fue de 902, un 19,8% del censo electoral. Por primera vez, el Colegio puso a disposición de los letrados el voto telemática, por la que optaron 522 colegiados, un 57,8% del total de los votos.

Carmen Díaz, abogada en ejercicio y miembro del Turno de Oficio desde hace 32 años, renovó como vicedecana del Colegio tras haber estado los últimos dos años en este cargo y 16 años al frente de la Delegación de Benidorm-La Vila Joiosa. Estos dos últimos ejercicios lideró la renovación digital del ICALI, con el desarrollo de la nueva web y app, la próxima puesta en marcha de la sede electrónica y del propio voto telemático. Además, impulsó la Oficina de Defensa del Colegiado, el fondo de ayudas a la colegiación, ha fomentando la trasparencia en todas las iniciativas colegiales y ha trabajado por garantizar los servicios y participación en las delegaciones del ICALI.

Valoraciones

«Hoy hemos celebrado una jornada de convivencia y vida colegial, de encuentro entre compañeros y compañeras, en la que ha hemos podido además votar por primera vez de forma telemática», ha señalado el decano del ICALI, Ignacio Gally, que ha sido además presidente de la mesa electoral de Alicante.

Las votaciones se han llevado a cabo durante toda la mañana, desde las 9:00 a las 15:00 horas, de forma telemática y en cada una de las sedes del ámbito territorial del Colegio: Alicante, Benidorm-Villajoyosa, Dénia, Elda, Novelda, San Vicente del Raspeig y Villena.

Los candidatos y candidatas que han resultado electos son: Vicedecana: Carmen Díaz Sánchez; Diputada 3ª: Gracia Carrión Graciá; Diputado 5º: Luis Fernando Alonso Saura; Diputado 7º: Alberto Diez Veza; Diputada 9º: Alicia Pradells Giner; Contador: Moisés Vicens Llorens.