Alicante protege el Belén Gigante y adornos de Navidad por el fuerte viento

Protección para los adornos de Navidad ante las fuertes rachas de viento. El Ayuntamiento de Alicante ha precintado este lunes tanto el Belén Gigante como los ángeles de grandes dimensiones por precaución, ante la previsión meteorológica para la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología contempla que este 24 de noviembre se registren vientos de más de 70 kilómetros por hora en la capital alicantina. De hecho, todo el litoral de la provincia se encuentra en alerta amarilla durante este lunes por dicho motivo.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Alicante ha ordenado que se acordone el entorno de distintas decoraciones navideñas, para evitar peligro por el riesgo de desprendimientos. En este caso, tanto el Belén Gigante como los ángeles de grandes dimensiones cuentan desde primera hora de la mañana con un perímetro de seguridad.

Operativo de emergencia

Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local ha procedido a las 10 de mañana a ampliar el radio del vallado del Belén Gigante en la plaza del Ayuntamiento hasta los soportales de la plaza, restringiendo el acceso peatonal hasta la entrada principal del palacio consistorial, al tiempo que se han retirado también los veladores.

De la misma forma, se ha ampliado hasta los 15 metros el radio de vallado de los seis Ángeles Gigantes de la decoración navideña distribuidos por la ciudad; concretamente, en el cruce de la avenida de la Universidad con Jaime I, plaza San Cristóbal, General Marvá, avenida Xavier Soler (frente al Centro Comercial Gran Vía), confluencia de las avenidas Costa Blanca con Condomina (frente a la Iglesia de San Pablo) y en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

También se ha procedido, por los diferentes servicios municipales de Turismo y Zonas Verdes, al cierre al paso peatonal a todos los parques y jardines de la ciudad, y ha quedado cancelado el acceso al Castillo de Santa Bárbara en el monte Benacantil, así como al de San Fernando en el monte Tossal. El Plan de Emergencias por fuertes vientos se mantendrá actividad hasta nuevo aviso del Centro de Control de Emergencias de la Generalitat.