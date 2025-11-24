La atención a la mutilación genital femenina crece por la inmigración y las segundas generaciones

La (MGF) Mutilación Genital Femenina ya no es un problema de áreas ligadas a países africanos. En estos momentos se ha convertido en una violencia sexual global, bien sea por el crecimiento de la inmigración o por las españolas descendientes de mujeres de entornos donde lo practican. El Hospital Doctor Peset de Valencia se ha transformado en centro primordial para el tratamiento médico y psicológico de muchas de ellas, con 170 casos atendidos. Se calcula que son 180.000 las mujeres emigradas a Europa que pueden encontrarse en esta situación. Desde Alicante se han derivado un total de nueve casos del Hospital General de Alicante; el de Sant Joan D' Alacant; Hospital General D´Elx; Departament de Salut de Elx-Crevillent y del de Orihuela.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana es pionera en la creación de la Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva de la Mutilación Genital Femenina de la Comunitat Valenciana, ubicada en el Hospital Universitario Doctor Peset, y que atiende a pacientes de los departamentos de salud de la Comunidad y del resto de regiones españolas.

Con un protocolo creado en 2016 e implementado con nuevas medidas y vigilancias hace un año, la Unidad realiza un trabajo laborioso de investigación, control y recuperación de la salud mental y física para las mujeres objeto de esta violencia. En 2024 atendió a 170 mujeres de las que 50 se sometieron a una intervención quirúrgica y los diagnósticos se duplicaron en ese período respecto al año anterior.

Una de las dificultades a las que se enfrenta el departamento es la detección, ya que es difícil valorar si las mujeres o niñas han sido sometidas a este proceso. Para ello, el primer paso diseñado fue el referido a la formación de los profesionales implicados que deben saber confirmar un caso a través de preguntas concretas, con un sistema similar al que se formula con las personas víctimas de violencia machista.

Cirugía reconstructiva

En el amplio equipo de la unidad trabaja el psicólogo y sexólogo Felipe Hurtado, en el área de Identidad de Género y de Cirugía Reconstructiva. Hurtado explica la dificultad añadida de detectar una mutilación de la que existen cuatro niveles según el área genital afectada. “Si es un nivel 1, que es leve puede pasar desapercibido y sólo es visible en una revisión infantil”, explica el especialista médico.

El psicólogo de la Unidad de Referencia del Hospital Doctor Peset, Felipe Hurtado. / INFORMACIÓN

El citado nivel supone la resección de la parte externa del clítoris. Los otros tres niveles corresponden a mayor número de cortes de partes de la vulva. En el que corresponde al 4 hay una concentración de resecciones con la intención de estrechar la vagina.

Según la OMS el número 2 es el más frecuente y es la escisión de clítoris, labios mayores y menores. El de mayor impacto es el nivel 3, de una violencia sexual que significa dejar el cuerpo de la mujer sólo para el placer del hombre puesto que hay una “infibulación”, relata Hurtado, “un estrechamiento de la vagina en el que dejan un pequeño orificio para la orina y el sangrado menstrual por goteo y que el hombre abre la noche de bodas”.

La opacidad es un elemento contra el que luchan continuamente desde la unidad de Sanidad. Cuando la víctima es aún pequeña, la agresión se puede controlar desde Atención Primaria con el programa de Salud Infantil, que va de 0 a 14 años de edad. “Los especialistas revisan los genitales de las menores y preguntan directamente si en su familia se practica la mutilación, las consecuencias para su salud y que en España supone un delito”, explica Hurtado. Tras ello la cartilla del menor lleva una alerta con la información de que no está mutilada, pero que en su familia es una práctica común.

Las consultas de la matrona son otro “centro de datos” para hacer seguimiento de posibles candidatas al proceso y también la atención hospitalaria es clave y está ligada a todo el recurso conjunto de control de las mujeres mutiladas.

Opción sólo de cesárea

“Nos llegan inmigrantes venidas en pateras y que están embarazadas, se les deriva a la Unidad de Referencia por si quieren una reconstrucción, pero siempre como opción personal”. En algunos de estos casos se añaden dificultades paralelas de mujeres encintas que presentan un nivel 3 y no pueden optar por un parto vaginal. “Si está en el quinto mes de gestación, se puede abrir la vulva, en los demás casos hay que optar por la cesárea”,añade el psicólogo clínico.

La labor innovadora de la Conselleria de Sanidad en la Unidad de Referencia del Hospital Doctor Peset engloba a otros departamentos del área sanitaria entre los que es primordial Salud Pública. Desde esta entidad las ONG ligadas a los países que practican la MGF, hay mujeres que han pasado por el trance o que pertenecen a las culturas practicantes que se convierten en salvaguarda de las nuevas.

A través de los talleres de sensibilización se les enseña las consecuencias de este método violento y lesivo para la salud de todas ellas. “Es un trabajo en educación entre iguales”, explica nuestro entrevistado.

El SIP informa de un mapa de riesgo en la Comunidad Valenciana de 5.500 mujeres de las que 1.400 son menores de edad

El entramado busca implicar a la justicia, la policía o los estamentos educativos para concienciar de una práctica brutal de género que crece y que se vigila en los países receptores de inmigración. Para la Unidad hay una pista fundamental y es la que otorga la tarjeta sanitaria SIP. Un estudio realizado con ella augura que en la Comunidad Valenciana hay unas 5.500 mujeres provenientes de áreas donde se realiza la mutilación, y de ellas 1.400 son menores de edad.

Desde luego, la cirugía reconstructiva que se hace en el Hospital Doctor Peset es siempre una opción que debe elegir la candidata. “En la Unidad hacemos una reconstrucción funcional, no estética; estas mujeres se han quedado sin reflejo nervioso en el clítoris, como la parte interna mide unos ocho centímetros extraemos parte de él para reconstruir uno nuevo”, relata Hurtado.

El daño físico de la mutilación va acompañado por un estrés postraumático que recuerdan aquellas que fueron mutiladas a partir de los cinco o seis años. La violencia suele ir acompañada según los expertos de situaciones de explotación sexual donde o bien se les somete a matrimonios infantiles o caen en las redes de trata para incluirlas en negocios de prostitución.

Como resultado de estas duras vivencias, las candidatas además de someterse a sesiones por estrés también pasan por programas de terapia sexual dada su aversión a mantener relaciones. “Cuando se someten a cirugía aumenta su autoestima y sienten su cuerpo completo”, describe el sexólogo.

El crecimiento en los últimos tiempos de olas antiinmigración no ha afectado de momento al hospital. “Hay que tener en cuenta que muchas de ellas son españolas, nacidas aquí y lo que sufren es una forma de violencia de género. Nuestra labor es mejorar su calidad de vida dentro del sistema sanitario público”.

Fenómeno mundial con 180.000 mujeres en Europa

La MGF no es sólo una práctica de los países africanos, sino que tiene repercusiones a nivel mundial. Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2024, más de 230 millones de niñas y mujeres han sido mutiladas, con 30 millones en situación de riesgo. Además, hay 180.000 que han emigrado a Europa.

Aunque se pone el foco en 28 países de África, hay que sumar Egipto, Emiratos Árabes o Asia. Y se añaden regiones como Latinoamérica en función de las costumbres de algunas etnias de la Amazonia.

Es un fenómeno mundial que debido a las migraciones se ha extendido aún con mayor fuerza. La ablación tiene consecuencias graves para la salud física y mental de las mujeres, por lo que se ha reconocido internacionalmente como una vulneración de los derechos de la mujer.