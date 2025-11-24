Barcala aplaude el "éxito" de Alicante Capital Gastronómica aún sin cifras sobre su impacto económico

"Un éxito indiscutible para la ciudad". Es la valoración que hace el alcalde de Alicante, Luis Barcala, de la capitalidad gastronómica de España que la ciudad ejerce este 2025. Eso sí, para las cifras que cuantifiquen ese triunfo aún habrá que esperar, al menos, hasta que termine el año. En la misma línea, el dirigente popular ha dado por cumplidos los objetivos del gobierno local respecto al título y ha valorado que las celebraciones "han ayudado a internacionalizar la marca".

Este lunes, el Ayuntamiento ha celebrado un acto institucional en el que la Real Academia de Gastronomía Española ha reconocido el papel de Alicante como Capital Española de la Gastronomía. En él, el presidente de la institución, Luis Suárez de Lezo, ha destacado que "el año está siendo fantástico" y ha animado al Consistorio a "seguir en esta línea de poner la gastronomía en el centro en beneficio de todos".

Por su parte, el alcalde Luis Barcala ha celebrado que “se han cumplido con creces los objetivos marcados en el año de la capitalidad, que está siendo un éxito para la ciudad, para el turismo y la hostelería y que ha servido de homenaje a productores, mercados y profesionales del sector". No obstante, el dirigente popular ha rechazado adelantar cifras concretas sobre el impacto económico que la celebración haya supuesto para la ciudad. El retorno, según ha señalado el regidor, se dará a conocer cuando finalice el año, aunque los actos han contribuido a "internacionalizar la marca".

Al respecto, Barcala ha puesto de relieve la "implicación" del sector y se ha comprometido a "mantener el nivel y la colaboración", una vez Alicante pierda la condición de capital, el próximo mes de enero. "Hace ya tiempo que trabajamos por la calidad más que por la cantidad y tenemos una cultura gastronómica consolidada. La diferencia es que ahora nos lo creemos y demostramos lo que somos", ha argumentado Barcala.

Coste-Beneficio

En enero de 2025, Alicante tomó el testigo de Oviedo y se convirtió en la Capital Española de la Gastronomía. Un "título" que la ciudad ha ejercido durante todo el año y del que, a pocas semanas de que concluya el ejercicio, aún debe determinarse su éxito en términos económicos.

Para ejercer como capital, el Ayuntamiento ha tenido que invertir hasta 4 millones de euros, tanto en el propio uso de la marca como en las distintas actividades y campañas. Una cifra siempre estimativa que, desde el gobierno local del PP, aunque evitan adelantar, consideran que superará ampliamente las previsiones iniciales.