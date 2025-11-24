Barcala guarda silencio sobre el presupuesto de Alicante: ni fechas ni acuerdos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que la tramitación del presupuesto municipal para 2026 "sigue su camino", aunque evita concretar en qué punto se encuentra el documento. El regidor popular se ha limitado este lunes a manifestar que las cuentas "llevan muy buen ritmo", al mismo tiempo que ha rechazado pronunciarse sobre si el borrador ha sido puesto ya en manos de Intervención o sobre cómo piensa cumplir acuerdos previos con Vox, como el de resignificar las visitas a los refugios de la Guerra Civil.

"Los detalles los daremos cuando haya pasado por toda su tramitación. Entonces entraremos a dar cuenta de todas las gestiones que se están realizando", ha señalado el dirigente popular al término de un acto municipal celebrado en el Ayuntamiento. Preguntado por más detalles del documento, Barcala ha opinado que "es absolutamente insignificante comentarlos" porque "lo importante es que van a buen ritmo".

En este sentido, el alcalde no ha querido indicar si el borrador inicial ya ha sido concluido por el equipo de gobierno ni si se ha hecho llegar ya al interventor municipal para su fiscalización. "El detalle lo daremos a conocer cuando demos a conocer el proyecto", ha insistido.

¿Refugios de la Guerra Civil?

Tampoco ha despejado el regidor las dudas sobre cómo pretende el gobierno local del PP cumplir uno de sus acuerdos alcanzado con Vox el pasado año, por el que los ultras exigen "resignificar" las visitas guiadas a los refugios de la Guerra Civil. En este sentido, los de Abascal piden que se incluyan también referencias a la "represión sufrida por religiosos y familias católicas por parte de la República", pero el alcalde no avanza de qué manera se llevará a cabo: "Cualquier comentario lo daremos a conocer cuando presentemos el presupuesto, incluido el balance de años anteriores si fuera necesario".

Un controvertido pacto sobre el que el ejecutivo de Luis Barcala lleva guardando silencio desde hace semanas, cuando Vox recordó que el PP aún debía cumplir con una veintena de acuerdos previos si quería negociar las cuentas de 2026. Tras ello, los populares pisaron el acelerador con las cuestiones pendientes y, para el alcalde, "este año sí" se cumplirá el objetivo de aprobar inicialmente las cuentas antes del 1 de enero: meta que no se alcanza desde tiempos de Sonia Castedo.

En cuanto al choque protagonizado la pasada semana entre la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, y la portavoz del PSOE, Ana Barceló, por la falta de una reunión entre ambas formaciones para la negociación de los presupuestos, Barcala ha dado por zanjado el debate: "Yo no hago comentarios sobre esas cuestiones. Insisto, no voy a salir de ahí, estamos tramitando los presupuestos y cuando se haya completado su tramitación los daremos a conocer".