Se buscan policías en Alicante: sin agentes para hacer "horas extra" en Navidad

La Policía Local de Alicante busca refuerzos para el final de año. La bolsa de servicios extraordinarios se queda corta para el volumen de eventos y servicios previstos en las próximas semanas, por lo que el Ayuntamiento plantea abrir un nuevo plazo para captar efectivos interesados en hacer "horas extra".

En 2008, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se estableció para el cuerpo la creación de una bolsa anual de horas extraordinarias, en la que se contempla la realización de 12 servicios anuales más allá de los habituales por hasta 250 agentes: un total de 3.000 actuaciones. Sin embargo, para el Consistorio esta cifra se queda "cada vez más escasa", dada la mayor demanda de agentes debido al incremento de eventos de todo tipo y que, de esas actuaciones, muchas no llegan a realizarse debido a jubilaciones, ceses o renuncias.

Refuerzo de agentes

A estas alturas del 2025, la bolsa anual se encuentra agotada, complicando la ejecución de servicios extraordinarios en las próximas semanas, en las que no solo se contemplan eventos como la I Maratón Internacional Elche Alicante (prevista para el día 30 de noviembre), sino también un aumento considerable de la afluencia en las calles de la ciudad, por las señaladas fechas navideñas. Con ese contexto, la escasez de agentes disponible hace urgente reforzar la plantilla disponible en determinados "picos" del servicio. De hecho, un informe interno del cuerpo ya advierte de la necesidad de reforzar los equipos previstos para la celebración de la citada carrera, con el objetivo de poder garantizar la seguridad del evento.

Por todo ello, el Ayuntamiento busca ampliar la cantidad de "horas extra" de cara a los eventos de fin de año. En este sentido, el gobierno local planteará el asunto en la próxima reunión de la Mesa Negociadora, prevista para este miércoles. La solución del ejecutivo popular pasa por aprovechar los servicios que se han quedado sin cubrir de entre los 3.000 previstos en la bolsa para reforzar los distintos equipos. De esta forma, se apuesta por modificar el acuerdo sobre la regulación de la medida, permitiendo que, cuando no se alcance el total de inscritos la bolsa, pueda volver a abrirse de forma extraordinaria para "captar" más voluntarios.

De acuerdo con el expediente, los funcionarios que se acojan a este sistema percibirán, por cada servicio realizado, una retribución extraordinaria. En el caso de los agentes y controladores de tráfico, el importe será de 250 euros; mientras que los mandos obtendrán 290 euros por jornada.