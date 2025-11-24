Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Navidad afecta a los recorridos de cuatro autobuses de Alicante y cambia algunas paradas

El corte de la calle Altamira obliga al desvío de varias líneas hasta el 7 de enero de 2026

Las luces de Navidad inundan Alicante a vista de dron

Las luces de Navidad inundan Alicante a vista de dron

Las luces de Navidad inundan Alicante / Alex Domínguez

O. Casado

O. Casado

La Navidad ha llegado a Alicante. El alumbrado navideño ya decora las principales calles de la ciudad y el Belén Gigante que se alza a las puertas del Ayuntamiento de Alicante. 

Este año se ha cerrado al tráfico la plaza del consistorio lo que obliga a desviar varias líneas de los autobuses urbanos hasta el 7 de enero de 2026.

Encendido de las luces de Navidad en Alicante

Encendido de las luces de Navidad en Alicante / PILAR CORTÉS

Tal y como informa Vectalia en su página web, las líneas afectadas son:

  • 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II
  • 21: Alicante - Playa de San Juan - El Campello
  • 22: Avda. Óscar Esplá - Playa San Juan
  • 02: La Florida - Sagrada Familia

La línea 12 se verá afectada en ambos sentidos. En dirección Puerta del Mar tendrá sus paradas habituales en Teatro y Parque de Elche pero tendrá una parada adicional en la Rambla - San Fernando. En sentido Juan Pablo II tendrá esa parada provisional en la Rambla y la siguiente ya será en Rambla, frente a la plaza San Cristóbal.

Las líneas de autobús de Alicante afectadas por el corte de la calle Altamira

Las líneas de autobús de Alicante afectadas por el corte de la calle Altamira / Vectalia

Las líneas 21 (dirección Estación-Óscar Esplá), 22 (dirección Estación Estación-Óscar Esplá) y 2 (dirección La Florida) mantendrán su parada habitual en Puerta del Mar y las dos siguientes serán provisionales en Mártires de la Libertad-Rambla y Ramón y Cajal, 4. A partir de ese momento seguirán sus paradas habituales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
  2. San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
  3. Alicante enciende una Navidad de récord
  4. MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
  5. Los cinco lugares que no te puedes perder para disfrutar de las luces de Navidad en Alicante
  6. Un bombardeo de ocho horas para minar la moral de los alicantinos en la Guerra Civil
  7. La Aemet confirma el desplome de temperaturas: la provincia de Alicante amanece con mínimas de 4 grados y sensación térmica de 2º
  8. Un gigante francés en el puerto de Alicante: el buque de guerra Jacques Chevallier visita la ciudad

La UA destina cuatro millones a fomentar la investigación con novedades

La Navidad afecta a los recorridos de cuatro autobuses de Alicante y cambia algunas paradas

La Navidad afecta a los recorridos de cuatro autobuses de Alicante y cambia algunas paradas

Alicante protege el Belén Gigante y adornos de Navidad por el fuerte viento

Alicante protege el Belén Gigante y adornos de Navidad por el fuerte viento

¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder

El frío da un respiro en Alicante pero Aemet declara la alerta amarilla por fuertes rachas de viento

Los cinco lugares que no te puedes perder para disfrutar de las luces de Navidad en Alicante

El día que la horchata salvó vidas en Alicante: la historia jamás contada de la epidemia de cólera de 1854

El día que la horchata salvó vidas en Alicante: la historia jamás contada de la epidemia de cólera de 1854

Tabarca no siempre fue un paraíso: el lado pirata y oscuro de la isla de Alicante

Tabarca no siempre fue un paraíso: el lado pirata y oscuro de la isla de Alicante
Tracking Pixel Contents