La Navidad afecta a los recorridos de cuatro autobuses de Alicante y cambia algunas paradas
El corte de la calle Altamira obliga al desvío de varias líneas hasta el 7 de enero de 2026
La Navidad ha llegado a Alicante. El alumbrado navideño ya decora las principales calles de la ciudad y el Belén Gigante que se alza a las puertas del Ayuntamiento de Alicante.
Este año se ha cerrado al tráfico la plaza del consistorio lo que obliga a desviar varias líneas de los autobuses urbanos hasta el 7 de enero de 2026.
Tal y como informa Vectalia en su página web, las líneas afectadas son:
- 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II
- 21: Alicante - Playa de San Juan - El Campello
- 22: Avda. Óscar Esplá - Playa San Juan
- 02: La Florida - Sagrada Familia
La línea 12 se verá afectada en ambos sentidos. En dirección Puerta del Mar tendrá sus paradas habituales en Teatro y Parque de Elche pero tendrá una parada adicional en la Rambla - San Fernando. En sentido Juan Pablo II tendrá esa parada provisional en la Rambla y la siguiente ya será en Rambla, frente a la plaza San Cristóbal.
Las líneas 21 (dirección Estación-Óscar Esplá), 22 (dirección Estación Estación-Óscar Esplá) y 2 (dirección La Florida) mantendrán su parada habitual en Puerta del Mar y las dos siguientes serán provisionales en Mártires de la Libertad-Rambla y Ramón y Cajal, 4. A partir de ese momento seguirán sus paradas habituales.
