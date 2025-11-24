La Navidad afecta a los recorridos de cuatro autobuses de Alicante y cambia algunas paradas

La Navidad ha llegado a Alicante. El alumbrado navideño ya decora las principales calles de la ciudad y el Belén Gigante que se alza a las puertas del Ayuntamiento de Alicante.

Este año se ha cerrado al tráfico la plaza del consistorio lo que obliga a desviar varias líneas de los autobuses urbanos hasta el 7 de enero de 2026.

Encendido de las luces de Navidad en Alicante / PILAR CORTÉS

Tal y como informa Vectalia en su página web, las líneas afectadas son:

12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II

21: Alicante - Playa de San Juan - El Campello

22: Avda. Óscar Esplá - Playa San Juan

02: La Florida - Sagrada Familia

La línea 12 se verá afectada en ambos sentidos. En dirección Puerta del Mar tendrá sus paradas habituales en Teatro y Parque de Elche pero tendrá una parada adicional en la Rambla - San Fernando. En sentido Juan Pablo II tendrá esa parada provisional en la Rambla y la siguiente ya será en Rambla, frente a la plaza San Cristóbal.

Las líneas de autobús de Alicante afectadas por el corte de la calle Altamira / Vectalia

Las líneas 21 (dirección Estación-Óscar Esplá), 22 (dirección Estación Estación-Óscar Esplá) y 2 (dirección La Florida) mantendrán su parada habitual en Puerta del Mar y las dos siguientes serán provisionales en Mártires de la Libertad-Rambla y Ramón y Cajal, 4. A partir de ese momento seguirán sus paradas habituales.