Los fisioterapeutas piden paso en el tratamiento de la diabetes y la obsesidad

Los fisioterapeutas piden paso en el tratamiento de enfermedades metabólicas, como la diabetes o la obsesidad para mejorar la salud de los pacientes. El Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha pedido que se cuente más con estos especialistas dentro del sistema sanitario para trabajar en prevención, no solo cuando la enfermedad ya está avanzada.

Los fisioterapeutas han advertido de que muchos pacientes llegan a sus consultas con problemas relacionados con malos hábitos de vida y alteraciones metabólicas. Las enfermedades crónicas y metabólicas siguen siendo una de las principales causas de problemas de salud y la evidencia científica ha demostrado que el ejercicio regular es una herramienta muy útil para prevenirlas y controlarlas.

Ante esta incidencia, los fisioterapeutas han recordado que están formados para diseñar y supervisar este tipo de ejercicio, y que contar con ellos desde el principio puede evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. En concreto, han abogado por que se impulsen programas de 12 a 16 semanas de ejercicio terapéutico supervisado, especialmente para personas con diabetes tipo 2, obesidad o riesgo cardiovascular. Según explican, estos programas ayudan a mejorar la salud de forma segura y eficaz.

Aplicación móvil que mide la glucosa y que ya utilizan pacientes de la provincia de Alicante / Héctor Fuentes

Estas reivindicaciones han sido puestas de manifiesto durante primera Jornada de la Red Activa sobre ejercicio y enfermedades crónicas, celebrada en Alicante. El colegio oficial de la Comunidad Valenciana, representada por Ana Lázaro y por el fisioterapeuta Javier Valero, recordó que la fisioterapia tiene un papel clave para ayudar a las personas a mejorar su salud mediante ejercicio terapéutico seguro y adaptado.

"Nos queda camino por recorrer, pero es fundamental avanzar en esta línea desde las consultas, las unidades hospitalarias y el ámbito comunitario”, señaló el especialista.

Más de 7.000 sanitarios

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) representa alrededor de 7.400 fisioterapeutas, más de 2.500 en la provincia de Alicante. Fundado el 30 de marzo de 2000, este es un año especial para la corporación que celebra su 25 Aniversario. Entre sus principales objetivos está la defensa y representación de los intereses de los fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana así como de la sociedad en general, promoviendo una asistencia sanitaria de calidad realizada por profesionales cualificados para ello.