Sanidad
Los fisioterapeutas piden paso en el tratamiento de la diabetes y la obsesidad
Los profesionales advierten del aumento de pacientes que llegan a sus consultas con malos hábitos y alteraciones metabólicas
Los fisioterapeutas piden paso en el tratamiento de enfermedades metabólicas, como la diabetes o la obsesidad para mejorar la salud de los pacientes. El Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha pedido que se cuente más con estos especialistas dentro del sistema sanitario para trabajar en prevención, no solo cuando la enfermedad ya está avanzada.
Los fisioterapeutas han advertido de que muchos pacientes llegan a sus consultas con problemas relacionados con malos hábitos de vida y alteraciones metabólicas. Las enfermedades crónicas y metabólicas siguen siendo una de las principales causas de problemas de salud y la evidencia científica ha demostrado que el ejercicio regular es una herramienta muy útil para prevenirlas y controlarlas.
Ante esta incidencia, los fisioterapeutas han recordado que están formados para diseñar y supervisar este tipo de ejercicio, y que contar con ellos desde el principio puede evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. En concreto, han abogado por que se impulsen programas de 12 a 16 semanas de ejercicio terapéutico supervisado, especialmente para personas con diabetes tipo 2, obesidad o riesgo cardiovascular. Según explican, estos programas ayudan a mejorar la salud de forma segura y eficaz.
Estas reivindicaciones han sido puestas de manifiesto durante primera Jornada de la Red Activa sobre ejercicio y enfermedades crónicas, celebrada en Alicante. El colegio oficial de la Comunidad Valenciana, representada por Ana Lázaro y por el fisioterapeuta Javier Valero, recordó que la fisioterapia tiene un papel clave para ayudar a las personas a mejorar su salud mediante ejercicio terapéutico seguro y adaptado.
"Nos queda camino por recorrer, pero es fundamental avanzar en esta línea desde las consultas, las unidades hospitalarias y el ámbito comunitario”, señaló el especialista.
Más de 7.000 sanitarios
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) representa alrededor de 7.400 fisioterapeutas, más de 2.500 en la provincia de Alicante. Fundado el 30 de marzo de 2000, este es un año especial para la corporación que celebra su 25 Aniversario. Entre sus principales objetivos está la defensa y representación de los intereses de los fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana así como de la sociedad en general, promoviendo una asistencia sanitaria de calidad realizada por profesionales cualificados para ello.
Los nutricionistas reclaman presencia en los centros de salud
Otro colectivo de profesionales, en este caso, los nutricionistas han reivindicado la necesidad de integrarse plenamente en el sistema sanitario público, en concreto en Atención Primaria, como en Hospitalaria, para que la población pueda acceder a estos servicios en los centros de salud y en los hospitales.
El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) ha defendido que su presencia en estas áreas tiene un impacto demostrado: prevención de patologías crónicas, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, educación alimentaria, alimentación hospitalaria y salud pública.
“Somos profesionales de la salud que trabajamos día a día para mejorar la vida de las personas a través de la alimentación. Sin una mayor presencia en la sanidad pública, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria, no podemos cubrir la necesidad de la población de acceder de manera equitativa, universal y gratuita a la consulta de Nutrición”, destaca Mayte Navarro, presidenta del colectivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
- San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
- Alicante enciende una Navidad de récord
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- Los cinco lugares que no te puedes perder para disfrutar de las luces de Navidad en Alicante
- ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
- Un bombardeo de ocho horas para minar la moral de los alicantinos en la Guerra Civil
- La Aemet confirma el desplome de temperaturas: la provincia de Alicante amanece con mínimas de 4 grados y sensación térmica de 2º