La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante

Alicante ha estrenado este noviembre, por primera vez, la iluminación navideña en ocho calles que hasta ahora no contaban con adornos festivos. La decisión del Ayuntamiento de expandir el alumbrado a más espacios, en zonas como Altozano, la Florida y el PAU 2, ha acabado generando críticas ente vecinos y comerciantes. Las luces, aunque presentes, no parecen haber cumplido las expectativas de muchos, quienes consideran que la propuesta es insuficiente para llenar de espíritu navideño los barrios menos iluminados de la ciudad.

Las calles que ahora disfrutan de luces incluyen la Ciudad de Toyooka, la Deportista Isabel Fernández y la Ciudad de Wenzhou, todas en el PAU 2, junto con la plaza América y la calle Olof Palme en Altozano, la plaza del Padre Ángel de Carcaixent, en Ciudad de Asís, y la calle Asturias, en la Florida, además de en el interior de la Explanada. Unos días después del encendido del alumbrado, celebrado el viernes, la mayoría de los residentes consultados coinciden en que las decoraciones no tienen el impacto esperado. Las luces, en su mayoría pequeñas y ubicadas prácticamente todas en farolas, no parecen dar el toque festivo que muchos esperaban.

Luces de Navidad instaladas en la calle Ciudad de Wenzhou, en el PAU 2 de Alicante / Rafa Arjones

PAU 2: sin el brillo esperado

En el PAU 2, las luces navideñas han generado una mezcla de sentimientos. En la calle Ciudad de Toyooka, Mari Carmen Arasteiz, dueña de un bar, comenta con cierta resignación que "las luces son poquita cosa, casi no se ven". A pesar de que la presencia de luces es un avance, Arasteiz considera que la decoración no tiene la magnitud necesaria para transformar la zona en un lugar que transmita realmente el ambiente festivo de la Navidad. "Es mejor que antes, que no había nada, pero se quedan cortas. Son como un pegote de luz, pequeñas", señala la hostelera.

Comerciantes del PAU 2 se plantean pedir permiso para colocar sus propias luces de Navidad en la calle el próximo año

La preocupación no es solo estética. La falta de visibilidad también afecta a los negocios, Juanjo Pérez, comerciante de la zona, opina que la solución pasa por un esfuerzo mayor. "Las luces están en las farolas, son muy pequeñas y, para ser sincero, se quedan cortas", afirma Pérez, quien confiesa que justo a otros comerciantes buscará pedir permiso para colocar sus propias luces el próximo año. "Lo que nos gustaría es poder poner más decoraciones, como las tiras de luces o algo más grande, que de verdad convierta estas calles en un lugar festivo como pasa en Playa de San Juan o Óscar Esplá", destaca Pérez.

Las luces están en las farolas, son muy pequeñas y, para ser sincero, se quedan cortas Juanjo Pérez — Comerciante

Por su parte, Ana Martínez, vecina de estas calles también se muestra decepcionada: "Casi no se ven cuando están encendidas, hay que buscarlas para saber dónde están. Me parece fatal porque no se ve que el barrio esté muy iluminado de Navidad este año tampoco", afirma esta vecina, para quien la falta de visibilidad de las luces hace que el barrio carezca del ambiente festivo que debería caracterizar la Navidad: "No tiene espíritu navideño".

Altozano: las luces no logran llenar

En Altozano, otro de los nuevos barrios iluminados, la plaza América también se ha visto dotada de luces, aunque muchos consideran que no son suficientes. Caterina Álvarez, comerciante en la plaza, opina que "son tan pequeñas que ni se notan". "La plaza es grande, y con estos adornos tan simples, la decoración se pierde. Hubiera estado bien algo más grande o llamativo, algo que de verdad resalte", asegura Álvarez.

Mejor que haya luces, aunque sean pequeñas, que no haya nada. Pero estaría bien que pusieran más decoración para que el barrio se vea más festivo Antonio García — vecino

Vecinos y comerciantes lamentan que, a pesar de la ampliación de las luces a nuevas calles, la plaza no se vea realmente iluminada como deberían estarlo otros puntos clave de la ciudad. Antonio García, vecino de la zona, admite que, aunque las luces no sean espectaculares, valora la presencia de algún tipo de decoración. "Mejor que haya luces, aunque sean pequeñas, que no haya nada. Pero estaría bien que pusieran más decoración para que el barrio se vea más festivo", comenta García.

Luces de Navidad instaladas en la calle Asturias, en el barrio de la Florida, en Alicante. / Rafa Arjones

En la misma línea, Isidro Sánchez, comerciante en plaza América, se queja de que las luces no son visibles. "En mi acera, hay dos luces para todos los comerciantes. Podrían haber puesto algo más grande, algo que realmente llame la atención. Aunque está bien que pongan algo se necesita más", destaca Sánchez.

La Florida: una plaza con vida, pero sin suficiente decoración

En la calle Asturias, en la Florida, otra zona que ha recibido su alumbrado navideño este año, Jesús Minguillón, comerciante, explica que, aunque hay arcos grandes, no son suficientes para darle vida al barrio. "La iluminación se queda escasa para la zona donde estamos. La plaza, que es un punto de encuentro importante en el barrio, se queda apagada porque no hay luces dentro. Podrían poner algo grande, como un árbol de Navidad o una decoración que realmente llame la atención", opina Minguillón.

La iluminación se queda escasa para la zona donde estamos. Podrían poner algo grande Jesús Minguillón — Comerciante

Por su parte, Héctor Sarmina, vecino de la plaza del Padre Ángel, también considera que la falta de adornos en la plaza hace que la decoración sea insuficiente: "La zona está muy escasamente iluminada. Con todo el espacio que hay, podrían haber puesto algo más festivo, como un árbol, una bola gigante o algún adorno que realmente marque la diferencia", explica Sarmina.

Más luces, pero aún insuficientes para algunos

El Ayuntamiento de Alicante cuenta con un presupuesto total de 2,1 millones de euros hasta 2028, la ciudad ha aumentado su iluminación de 2,4 millones a 2,6 millones de bombillas LED, distribuidas por 130 calles. En total, se han instalado 557 arcos de luz, 546 motivos decorativos, 1.800 metros de guirnaldas y varios adornos de gran tamaño. Además, la iluminación incluye innovaciones como los adornos personalizados para la avenida Alfonso el Sabio y la avenida Santander, y la proyección de motivos 3D en lugares emblemáticos como la Explanada. Sin embargo, a pesar de las mejoras, comerciantes y vecinos consideran que el esfuerzo sigue siendo insuficiente, pese a tratarse de la mayor inversión de su historia, más del doble que el último contrato.