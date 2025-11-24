Jesús Navarro, pregonero de la Hermandad de Santa Cruz en 2026

La Hermandad de Santa Cruz ya tiene definido quién será el encargado de pronunciar el Pregón en 2026. El director general de Carmencita, Jesús Navarro Alberola, será el encargado de ofrecer este esperado pregón el próximo 28 de marzo en la plaza de La Ermita, como se hizo público durante el almuerzo de empresarios organizado por la hermandad la pasada semana. El anuncio fue realizado por el Hermano Mayor, Moncho Riquelme, quien también reveló que en el acto actuará el flamenco Alonso Núñez Fernández, más conocido como "Rancapino Chico", uno de los artistas más destacados del cante flamenco actual.

El Pregón de la Hermandad de Santa Cruz es uno de los momentos más esperados del calendario cofrade de Alicante, y en 2026 volverá a congregar a miles de personas en la plaza de La Ermita de Santa Cruz. Para Moncho Riquelme, la elección de Jesús Navarro para esta importante tarea tiene un profundo significado, dado su reciente vínculo con la procesión con el Cristo de la Fe "El Gitano".

El propio Navarro recibió la noticia del nombramiento durante el almuerzo de empresarios y allí expresó su sorpresa y emoción al respecto. "Tuve la fortuna de procesionar el pasado año con ‘El Gitano’. Lo hice por vez primera y fueron innumerables las sensaciones que experimenté. Todas ellas bañadas entre la fe, la admiración que me despertaron los costaleros y nazarenos, y la fusión entre lo religioso y lo cultural. No se puede ser más alicantino", indicó Navarro. Para el empresario, el hecho de ser elegido para pronunciar el pregón es un honor "todo ello, además, nacido desde el corazón y los sentimientos de personas sencillas y humildes. Me impactó el conjunto de toda esa procesión", indicó Navarro.

El flamenco como protagonista

Uno de los grandes atractivos de este evento será la actuación de "Rancapino Chico", que se une a la festividad con una propuesta musical que promete emocionar a todos los presentes. Considerado uno de los máximos exponentes del flamenco actual, , el cantaor nacido en la gaditana Chiclana de la Frontera llega a Alicante para poner el broche de oro a la ceremonia con su inconfundible voz.

El Hermano Mayor de la Hermandad, Moncho Riquelme, no dudó en resaltar en su intervención la importancia de esta actuación. "Llevábamos varios años intentando que viniera a Alicante, por lo que supone y es para el flamenco actual, un auténtico figurón. Contar con una personalidad de ese relieve será un auténtico acontecimiento. Escuchar su voz desgarrada en ese marco tan alicantino y santacrucino, seguro que estremecerá de emoción a los asistentes", destacó Riquelme.

Salida Extraordinaria

La Hermandad de Santa Cruz será la anfitriona en octubre de 2026 del XXII Encuentro de Hermandades y Cofradías del Descendimiento, que se celebrará en Alicante. Una delegación, encabezada por el Hermano Mayor, Moncho Riquelme, y el capataz del Descendimiento, Andrés Mas Rodríguez, ha viajado hasta Plasencia (Cáceres) en las últimas semanas para adelantar detalles del programa de actos previstos. Uno de ellos, el de más impacto promocional de lo que es y supone Santa Cruz, la Salida Extraordinaria del Descendimiento programada para el sábado 17 de octubre de 2026.