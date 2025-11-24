María José Molina, primera ganadora del Premio José Ángel Guirao: "Las mujeres hemos trabajado mucho por las fiestas, pero a menudo en un segundo plano"

María José Molina, presidenta de la comisión de las Fiestas Patronales de San Agustín, acaba de recibir el Premio José Ángel Guirao, la máxima distinción de la Gala Festers d'Alacant, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este galardón desde su creación en 1998. Con una trayectoria destacada en las fiestas y la comunidad, María José repasa su labor en las celebraciones alicantinas y la importancia de reconocer la labor de las mujeres en la fiesta.

PREGUNTA: ¿Cómo se siente después de recibir este reconocimiento?

RESPUESTA: La verdad, todavía no me lo creo. Cuando el alcalde comenzó a mencionar los aspectos de mi vida le cogí la mano a mi marido y le dije: "Creo que soy yo". Me fui reconociendo desde la primera fiesta, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Siempre pensé que este premio era algo colectivo, pero cuando escuché mi nombre, fue tremendo. Nunca imaginé recibir algo así, y mucho menos en el Teatro Principal, que es tan emblemático.

P: Se ha convertido en la primera mujer en recibir el José Ángel Guirao. ¿Qué significa esto para las mujeres en la fiesta?

R: Es un paso importante y una responsabilidad muy grande, porque históricamente las mujeres hemos trabajado mucho por las fiestas, pero a menudo en un segundo plano. Este premio no solo es un reconocimiento a mi trabajo, sino a todas esas mujeres que, desde detrás, hemos hecho que las fiestas sigan adelante. Mi comisión, por ejemplo, está compuesta solo por mujeres. Hoy en día, las mujeres podemos estar en primera línea de fuego. Ser la primera mujer en recibir este premio es un honor, pero también es un reflejo de los logros de muchas otras mujeres.

P: ¿Cómo describiría el papel de las mujeres en las fiestas?

R: No veo diferencia entre lo que puede hacer un hombre o una mujer. La única diferencia podría ser el peso físico de algo como un trono, por ejemplo, pero en la organización y otros aspectos, las mujeres estamos a la par. Muchas veces, somos las que nos encargamos de los detalles, con ese cariño y atención que marcan la diferencia. Las mujeres no somos ni mejores ni peores que los hombres, simplemente somos diferentes.

P: Usted es muy festera, no solo en San Agustín. ¿En qué otras fiestas participa?

R: El año que entré en San Agustín acababa de entrar formar parte de la hoguera Carolinas Bajas. Tras casarme, me involucré más en las fiestas de San Agustín, unas vecinas me dijeron que se iban a perder y en la primera asamblea a la que fui acabé de secretaria. Desde el 2000 he sido secretaria, vicepresidenta y presidenta en varias etapas. También participo en la Semana Santa, una tradición que me apasiona, no solo con el Gran Poder, donde he sido hermana de fila, de orden, y he salido como mantilla, desde hace poco también con la Hermandad del Cristo del Mar.

P: ¿Las fiestas de San Agustín gozan de buena salud?

R: Las fiestas están en un muy buen momento. Tenemos más socios y una mayor participación gracias al esfuerzo de todos, especialmente de mis compañeras. Un aspecto clave es la pirotecnia, que aunque nos pone algunas restricciones por motivos de seguridad, sigue siendo el colofón de nuestras fiestas. Este año, celebraremos el 80 aniversario de las fiestas de San Agustín, aunque muchos dicen que vamos para el 100. Planeamos invitar a todas las reinas que han formado parte de la historia de nuestras fiestas.

P: San Agustín es un barrio muy festero. ¿Cómo lo vive?

R: La fiesta para nosotros es un motor. La procesión de San Agustín que se celebra el 28 de agosto es impresionante por la cantidad de gente que participa. Da igual el día de la semana que caiga, parece Semana Santa de la gente que viene. También destacaría el Rosario de la Aurora, se originó en Sella y consiste en recorrer las calles del barrio cantando coplas a diferentes santos a las 5 de la mañana. Es una tradición de devoción.

P: ¿Qué hace falta para formar parte de una comisión de fiestas tradicionales?

R: Lo más importante es tener vocación de servicio y estar preparada para trabajar en todos los ámbitos. No lo hacemos por beneficio propio, sino por llevarte esa sonrisa del vecino. Aportas mucho más que una mera cuota, pero no trabajamos para nosotras, trabajamos para todo San Agustín. Es un concepto diferente. Además, hay que innovar para que las nuevas generaciones se sumen y vean atractiva la fiesta.

P: ¿Las nuevas generaciones se involucran en la fiesta?

R: Sí, poco a poco veo que hay más jóvenes con ganas de participar. Mi mayor deseo y el de mis compañeras es dejar la fiesta en buenas manos, que sigan la fiesta con mismo amor con el que nosotros lo hemos hecho durante más de 20 años. Aunque la hoguera es algo reciente en San Agustín, las nuevas generaciones están interesadas y dispuestas a asumir el legado festero. De momento no me dejan irme, pero sé que ellas estarán ahí cuando yo no pueda. Es un buen signo de que hay futuro en nuestras fiestas.

P: También es presidenta de la Asociación de Vecinos de San Agustín, ¿es diferente?

R: En la asociación de vecinos es un trabajo más invisible y complicado, pero igualmente necesario. Representamos a todos los vecinos y trabajamos para mejorar el barrio, yo estoy en ella desde 2002. A veces los resultados no son inmediatos, pero la clave está en la perseverancia. El trabajo con el Ayuntamiento, independientemente del color político, es delicado, pero siempre hemos sido bien recibidos. Los vecinos saben que, aunque no siempre se consigan resultados rápidos, estamos luchando por mejorar nuestro barrio.