De "Oriola" a "Torre Vella", el debate con historia de los topónimos en valenciano en municipios castellanohablantes de Alicante

¿Por qué algunas localidades de predominio lingüístico valenciano tienen denominación bilingüe y, sin embargo, las de predominio castellanohablante tienen su topónimo en una sola lengua? Es una de las preguntas que se han planteado este lunes en la Sala de Actos del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante (UA), donde se ha celebrado la jornada de historia contemporánea titulada “La problemàtica identitària al sud del País Valencià”, organizada por el doctor en Historia Carlos Cárdenas, que ha contado con la participación de una decena de ponentes de diversas universidades y que ha coincidido con el 42 aniversario de la aprobación de la Llei Ús i Ensenyament del Valencià.

Durante el debate sobre la provincia de Alicante y la pluralidad de sus territorios, se ha tratado la realidad identitaria y el origen de la Vega Baja, la comarca más meridional y una de las más pobladas distinguida, también, por ser considerada castellanohablante casi en su totalidad, con la excepción de Guardamar del Segura. Marc Salomón, graduado en Filología Catalana por la UA y actualmente investigador en la Universitat de València (UV), ha analizado en su ponencia las particularidades de los territorios considerados castellanohablantes de la provincia y su relación histórica y actual con sus propios topónimos.

En muchas ciudades y pueblos castellanoparlantes la denominación valenciana es anterior a la castellana Marc Salomón — Investigador de la UV

El ponente ha hecho hincapié en “el valor de la toponimia”, un aspecto de actualidad tras el cambio propiciado por el Ayuntamiento de València, que ha decidido rebautizar la ciudad en castellano (“Valencia”) y estableciendo “Valéncia”, con acento cerrado, como denominación cooficial siguiendo criterios ajenos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y acercándose a las teorías del secesionismo lingüístico (que diferencian valenciano de catalán), defendido por partidos como Vox y rechazado por la comunidad académica.

Sobre este argumento que evidencia la importancia simbólica de los nombres propios de las localidades, Salomón ha puntualizado que, mientras en los municipios considerados de predominio lingüístico valenciano es habitual la doble denominación, en castellano y en valenciano; en los de predominio castellano existe una única denominación, en esta última lengua. “Esto es contradictorio si se tiene en cuenta que en muchas de estas ciudades y pueblos la denominación valenciana es anterior a la castellana”, ha señalado.

Orihuela está documentada en valenciano como Oriola desde la edad media y la adaptación denominativa al castellano se produjo por el cambio de uso lingüístico en la comarca Marc Salomón — Investigador de la UV

Salomón ha puesto el ejemplo de Orihuela, capital de la Vega Baja y antigua capital de Gobernación durante el periodo del Reino de Valencia, insertado en la pretérita Corona de Aragón. “Orihuela está documentada en valenciano como Oriola desde la Edad Media y la adaptación denominativa al castellano se produjo por el cambio de uso lingüístico en la comarca y por la política de homogenización castellana, común en muchos otros países con su lengua hegemónica para desplazar las lenguas minoritarias”.

Esta homogenización afectó también a los pueblos valencianohablantes, aunque en el aspecto toponímico la pudieron revertir con la aprobación de la LUEV a partir del periodo autonómico. “En los pueblos castellanoparlantes eso no ha ocurrido”, señala.

La importancia de la Vega Baja

Aunque hay otras localidades alicantinas ajenas a la Vega Baja que están incluidas en la zona de predominio lingüístico castellano, el caso de la comarca meridional es paradigmático por su particularidad histórica y por su importante peso poblacional en el territorio.

Según ha argumentado Salomón, “Oriola” es “un topónimo con mucha tradición en los documentos y en muchos testimonios que dan fe de su nombre en valenciano". "Esto debería saberse más allá de las universidades”, considera. En este sentido, destaca el análisis onomástico de Antoni Almúnia, notario que llevó a cabo un inventario de los documentos archivados de la antigua Gobernación, datados entre 1265 y 1620, cuando dio por acabado el libro.

Otro ejemplo es el de "Torre Vella", “la primera denominación de Torrevieja, un pueblo con origen en el siglo XVIII que pese a incorporar el castellano en su fundación se distingue por primera vez en valenciano”, dice Salomón. Otros topónimos como Rojals, Benijòfer o Coix evidenciarían, también, esta relación histórica documentada en su momento por Brauli Montoya, catedrático de la UA.

El valenciano en la Vega Baja, recuerda Salomón, “se perdió porque las clases bienestantes lo dejaron de utilizar y porque las plagas y las expulsiones de moriscos en el XVII obligó a una repoblación masiva de personas procedentes de localidades castellanas, a grandes rasgos murcianas”.

Y respecto a las denominaciones bilingües, apunta Salomón, las recomendó la ONU en su “IX Conferencia sobre la normalización de los nombres geográficos”, de 2007; y la Unesco a través de la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”, de 2003. “Es una manera de respetar la historia de los pueblos indígenas y de creer en la diversidad cultural”, afirma el académico.