Primeros fármacos de cannabis medicinal en Alicante: ¿cómo serán?

La nueva regulación del cannabis medicinal supone que, por primera vez, se incorpora el uso de esta planta y sus componentes químicos al Sistema Nacional de Salud con reglas claras. Hasta ahora los pacientes estaban entre la automedicación, el mercado negro y preparados autorizados muy concretos.

En 2026, o a lo sumo en 2027, determinados perfiles de enfermos de la provincia de Alicante -y del resto del país- podrán recibir fármacos a base de aceite, sprays y soluciones orales (como gotas o jarabes) y sublinguales.

La orden ministerial establece que los preparados de cannabis medicinal deberán ser fórmulas farmacéuticas estandarizadas, de liberación predecible, con dosificación precisa y podrán ser por vías no inhaladas. En ningún punto obliga a una forma exacta pero implícitamente quedan incluidas las formulaciones ya autorizadas en Europa. La presentación en cápsulas y en otros formatos llegará más adelante, y no serán en ningún caso analgésicos universales. Tampoco se plantea el cannabis fumado como opción terapéutica.

El cannabis es una planta de la que se obtiene una sustancia psicoactiva depresora del sistema nervioso, conocida también según la forma de presentación como marihuana o hachís, entre otras.

Con el Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, se regulan las fórmulas magistrales de preparados estandarizados de cannabis, que serán elaboradas en los servicios de farmacia de los hospitales y prescritas por médicos especialistas como los oncólogos o los de unidades del dolor, con control de calidad, trazabilidad y farmacovigilancia.

Esto supone que en la práctica se deja de hablar de "porros", empezando a referirse a ellos como medicamentos estandarizados a base de cannabis en un marco sanitario serio, tal y como explica el doctor Juan Fernando García Henares, anestesiólogo y especialista en medicina del dolor y medicina regenerativa en Alicante.

Actualmente, es el único representante de la Comunidad Valenciana en el grupo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor (SED), cuyo objetivo es que los pacientes que pueden beneficiarse del cannabis medicinal accedan a productos seguros, controlados y con criterios científicos claros, "y que no repitamos errores como los cometidos con los opioides".

Sin embargo, todavía queda tiempo para su introducción en la práctica clínica por los trámites administrativos y porque tendrán que formarse los médicos, las farmacias de los hospitales hacer protocolos entre las sociedades científicas, elaborar el fármaco... "No va a ser tan fácil, pero para nosotros supone un primer paso porque no había ninguna regulación al respecto".

Los medicamentos a base de cannabis estarán compuestos con dosis conocidas de tetrahidrocannabinol (THC), principal psicoactivo de la planta de la marihuana; y cannabidiol (CBD), un compuesto natural que se encuentra en la planta que se investiga por sus propiedades terapéuticas como el alivio del dolor, la reducción de la inflamación y la ansiedad.

Se abre una puerta muy importante para los pacientes que lo pasan peor Juan Fernando García Henares — Anestesiólogo y especialista en medicina del dolor

¿A qué tipo de pacientes se indicarán estos fármacos y para qué dolores? El decreto no publica una lista cerrada en el Boletín Oficial del Estado pero el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) han señalado unos escenarios prioritarios.

Estos son pacientes con dolor crónico neuropático refractario cuando han fracasado tratamientos convencionales; la espasticidad, que es rigidez involuntaria en los músculos que dificulta el movimiento, asociada a esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos; ciertas epilepsias graves; y náuseas y vómitos por quimioterapia para el tratamiento del cáncer cuando las opciones habituales no bastan.

«La evidencia reciente apunta a un posible papel en dolor lumbar crónico y otros síndromes de dolor crónico seleccionados», explica el doctor, que insiste en que no será un analgésico universal sino una opción más en pacientes muy concretos, bien evaluados.

En cuanto a la cifra de enfermos que se podrían ver beneficiados, apunta al 20 % de la población que sufre dolor crónico. «Una parte tiene dolor neuropático o mixto; y de ellos, un porcentaje relevante sigue mal controlado pese a tratamientos adecuados».

El dolor neuropático está causado por el daño de los nervios y se caracteriza por quemazón, hormigueo o descargas eléctricas, causado por lesiones, enfermedades como la diabetes, o procedimientos como cirugías.

«Con la evidencia disponible, podemos estimar que dentro de los pacientes con dolor neuropático o crónico refractario -resistente- correctamente evaluados, un subgrupo clínicamente significativo, en torno al 10–20% de estos casos, podría beneficiarse de forma relevante del cannabis medicinal».

Además, se evita que pacientes cuyo dolor no responde a los tratamientos convencionales consuman en el mercado negro, como hacían algunos porque los médicos no podían recetar. «Y tampoco sabían lo que consumían. A alguien podían irle bien cinco gotas que compraba por ejemplo en la Alpujarra de Granada y, cuando volvía de nuevo a por más, las mismas gotas ya no le iban bien y tenía alucinaciones porque esos productos no estaban regulados. Ahora es una nueva etapa y nosotros estamos muy contentos. Es un paso que se necesitaba».

El mensaje clave es que el cannabis medicinal no es para todos los pacientes con dolor, pero para ciertos perfiles puede marcar una diferencia en dolor, sueño, ansiedad asociada y reducción de opioides, apunta el anestesista y coordinador de la Unidad del Dolor de Quirónsalud Alicante y Orihuela.

En cuanto a la ampliación de indicaciones en un futuro, cita el dolor lumbar crónico, musculoesquelético crónico, el oncológico y algunos síndromes específicos, que están siendo evaluados con preparados estandarizados en ensayos de buena calidad. En este sentido, señala que hay datos recientes en dolor lumbar crónico con extractos de cannabis que muestran eficacia comparable o superior a antiinflamatorios y algunos opioides, con mejor perfil de seguridad.

Jornada sobre farmacovigilancia y guías clínicas el viernes 28 La Sociedad Española del Dolor celebra el viernes 28 de noviembre la jornada anual del grupo de cannabinoides, en la que se hará una interpretación práctica en torno a qué pueden prescribir los médicos, cómo documentarlo y cómo seguir al paciente; la selección de criterios para su dosificación; los ensayos con extractos estandarizados; los datos de reducción de opioides y mejora de calidad de vida; la seguridad y farmacovigilancia con los riesgos psiquiátricos y cardiovasculares que puede tener el cannabis medicinal, interacciones y uso en población joven. También se hablará de equidad para evitar que la rigidez del circuito hospitalario mantenga a los pacientes en el mercado ilegal; y de la formación específica para médicos con programas de acreditación, guías clínicas y protocolos basados en la evidencia científica, «porque esto no se enseña en la carrera» al no estar hasta ahora regulado. De ahí que desde la Sociedad Española del Dolor se vayan a establecer cursos acreditados para el resto de especialidades médicas que vayan a manejar el cannabis medicinal.

El desarrollo del cannabis medicinal también permitirá preparados más específicos con combinaciones ajustadas de los componentes. Así como extractos dirigidos a subtipos de dolor o síntomas (sueño, espasticidad, ansiedad asociada al dolor); y protocolos de uso como terapia de apoyo para reducir dosis de opioides y mejorar sueño y calidad de vida, siempre monitorizado. El avance dependerá de más ensayos robustos y de una regulación dinámica que vaya incorporando la evidencia, no solo el debate ideológico, opina el doctor García Henares.

¿Cómo se va a articular su prescripción y en qué forma? Con el modelo aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, prescribirán los medicamentos a base de cannabis los médicos especialistas en el ámbito hospitalario (unidad del dolor, neurología, oncología, etc.), con indicación justificada y fracaso previo de terapias estándar.

Necesidad de formación reglada El grupo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor tiene como fin revisar la evidencia científica y evaluar recomendaciones clínicas para el uso de estas sustancias. En este sentido, los doctores Juan Fernando García Henares y Jesús de Santiago Moraga han colaborado en investigaciones sobre el cannabis medicinal para el dolor crónico y realizaron una revisión que se publicó en 2022, evidenciando la necesidad de más estudios y de una regulación como la recientemente aprobada. Esta sociedad colaborará con el Ministerio de Sanidad y la Agencia del Medicamento sobre los aspectos técnicos y de seguridad del cannabis medicinal, además de promover la formación reglada. También trabaja por evitar la banalización y el miedo injustificado.

Se elaborarán los tratamientos exclusivamente en los servicios de farmacia hospitalaria, como fórmulas magistrales tipificadas a partir de preparados estandarizados registrados en la Agencia Española de Medicamentos.

En cuanto a las formas de administración previstas, fundamentalmente serán aceites, soluciones orales, sprays oromuconasales o formulaciones sublinguales, para controlar las dosis de THC y CBD con seguridad. Más a largo plazo, tendrán cabida otras presentaciones.