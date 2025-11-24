El frío da un respiro en Alicante pero Aemet declara la alerta amarilla por fuertes rachas de viento

La provincia de Alicante verá hoy como el descenso de las temperaturas le da una tregua pero, a cambio, aumenta de forma considerable el viento. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la provincia estará hoy en alerta amarilla por viento que tendrá rachas máximas de 70 km/h, aunque destaca que no afectará a la comarca de la Vega Baja.

Además, el cielo tendrá intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral del norte. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, localmente notables en el litoral mientras que las máximas irán en ligero descenso o sin cambios.

El tiempo en Alicante

Alicante ha amanecido con el cielo nublado aunque las temperaturas estarán todo el día en torno a los 20ºC, sin embargo, pueden haber chubascos débiles entre las 13.00 y las 18.00 horas.

El tiempo en Elche

Elche tendrá el cielo con nubes y claros y temperaturas en aumento que llegarán también a los 20ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm el día se presenta más revuelto con cielos despejados por la mañana pero nublados por la tarde. A partir de las 13.00 horas podrán haber lluvias débiles durante todo el día, que podrán ir acompañadas de tormenta a última hora de la tarde. Las temperaturas estarán en torno a los 19ºC.

El tiempo en Elda

Elda tendrá cielos despejados con intervalos nubosos durante toda la jornada. Aunque los termómetros irán en aumento no se pasarán de los 17ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfruta de uno de los ambientes más suaves de la provincia. El día tendrá nubes y claros y temperaturas estables en torno a los 19ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá una jornada muy similar a la de Torrevieja con temperaturas que no pasarán de los 19ºC.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá hoy un día con temperaturas máximas de 15ºC y con lluvias débiles que podrían llegar a partir de las 13.00 horas.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un domingo con precipitaciones a partir del mediodía que podrían ser más intensas en torno a las 19.00 horas. Las temperaturas también serán de unos agradables 20ºC.