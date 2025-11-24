Urbanismo clausura un crematorio de animales sin licencia en Alicante

Tras el cierre de conocidos locales de ocio por carecer del permiso municipal, el Ayuntamiento de Alicante decreta ahora la clausura de un "tanatorio de mascotas". La Concejalía de Urbanismo ha suspendido la actividad de un crematorio de mascotas que operaba en la avenida Mare Nostrum sin el preceptivo permiso del Consistorio.

El pasado 19 de agosto, los agentes de la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local inspeccionaron las instalaciones de la mercantil "Caelum Pets", situada en el área industrial entre la carretera de Ocaña y la A-31. En la visita, comprobaron que la empresa "carece / no presenta licencia o autorización administrativa para el ejercicio de la actividad".

En su lugar, los responsables del negocio alegaron la existencia de un expediente de compatibilidad urbanística para dicho servicio de crematorio de animales, catalogado como "apto" por el Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, el propio documento refleja que "antes del ejercicio de la actividad se deberá solicitar y obtener el instrumento de intervención ambiental que faculte para el funcionamiento".

Por todo ello, la Concejalía de Urbanismo (en un decreto firmado por el concejal Manuel Villar este mes de noviembre) ha requerido a la mercantil que suspenda de forma inmediata el funcionamiento del tanatorio de mascotas por carecer de la necesaria licencia municipal. Además, se advierte a la propiedad de que, en caso de incumplimiento, se procederá al precinto de las instalaciones por parte de la Policía Local.

Tanatorio de mascotas

De acuerdo con su catálogo de servicios, la empresa ahora clausurada ofertaba todo tipo de servicios funerarios para animales de compañía: desde eutanasia hasta incineraciones, pasando por "asistencia en el duelo" y velación.

En su página web, la mercantil se define como "un lugar para rendir homenaje y, además, ayudar a las familias a superar la pérdida" de sus mascotas. Además, el portal de Caelum Pets muestra que la sociedad dispone de sedes en hasta cinco ciudades del territorio nacional: Madrid, Barcelona, València, Zaragoza y Alicante. Al margen de los servicios, la compañía también vende joyas funerarias, que se elaboran con ADN del animal fallecido y tienen un coste de entre 29,99 y 1.400 euros.