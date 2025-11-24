Vuelven a cerrar la escuela de arte de Alicante por picaduras de pulgas

Las pulgas han vuelto a acechar en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda). La dirección del centro educativo se ha visto obligado a cerrar sus puertas este lunes por picaduras a sus usuarios. Dos semanas después de que las instalaciones reabrieran tras estar cuatro semanas cerradas por una plaga de estos insectos, de nuevo han vuelto a sonar las alarmas este lunes.

Tras toda una mañana dando clases, el profesorado ha recibido el aviso de que a partir de las 15 horas, el complejo permanecerá cerrado toda la tarde para facilitar las labores de una nueva inspección de todas las instalaciones por parte de la empresa especializada en el control de plagas. Con ello, las clases volverán a impartirse online hasta nuevo aviso.

El problema con las pulgas hizo necesario durante prácticamente todo el mes de octubre que más de una fumigación y desparasitación de los gatos callejeros que habitan en las proximidades de este centro ubicado en la Zona Norte de Alicante, junto a varios descampados donde se acumula basura y escombros. Sin embargo, la infestación ha vuelto a dar la cara en esta escuela, donde el malestar de la comunidad educativa se ha visto aumentado con este problema y con el deterioro de las instalaciones.

El cartel que avisa del cierre "por seguridad" de la Easda tras hallar una plaga de pulgas / Alex Domínguez

Peligrosidad

Tras las quejas de los alumnos y del profesorado, que advierten de la peligrosidad a la que se exponen impartiendo clases en estas instalaciones, donde el STEPV ha alertado de deficiencias graves y de daño estructural, la oposición ha elevado la presión para que la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Alicante pongan soluciones. Tanto PSOE, como Compromís, han exigido el traslado de los usuarios a unas instalaciones provisionales, como el edificio de las Harineras. Por su parte, los estudiantes han llegado a proponer incluso que pongan barracones temporales para salir de los edificios actuales.

Frente a ello, Comisiones Obreras también ha salido en apoyo de los profesores y ha anunciado que solicitará ante la Inspección de Trabajo un informe de la situación de peligrosidad para las trabajadoras y trabajadores del centro.

Alumnas de la Easda con pancartas en una protesta reciente / INFORMACIÓN

La plataforma "Nueva Easda ya", en la que se han constituido profesores y alumnos, ha alertado de un largo listado de deficiencias: grietas en muros y techos, goteras, humedad, moho, mobiliario roto, falta de accesibilidad, problemas eléctricos, insectos y basura en los alrededores. Una de las quejas más repetidas es que las aulas presentan agujeros en los techos y que durante la lluvia los pasillos se mojan por filtraciones.

Además, el alumnado denuncia que solo uno de los dos edificios está adaptado para personas con discapacidad y que la falta de mantenimiento y presupuesto insuficiente ha convertido la sede actual en un espacio "inhabitable y peligroso".