El acoso escolar se dispara en Alicante: más de 80 casos detectados este año

La denuncia de dos familias de alumnos del IES Jaume II de Alicante por acoso escolar tras dos años de insultos y de burlas, presuntamente infringidas por parte de una compañera de clase, es solo la punta del iceberg de un año en el que la violencia en las aulas ha saltado las alarmas en todo el país por los suicidios o intentos de quitarse la vida de las víctimas que han sufrido esta lacra social. Sin ir más lejos, en lo que va de 2025, solo en la capital de la provincia se han producido más de 80 casos de bullying, según los datos registrados por la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae), un 66 % más respecto a 2024 cuando se denunciaron 48 casos de bullying a lo largo de todo el año. No todas las agresiones acaban siendo denunciadas ante la Policía Nacional o la Fiscalía del Menor porque si los implicados son menores de 14 años son inimputables ante la justicia y acaba archivándose la causa.

La Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, que desde el año 2000 ofrece asesoramiento a los padres y campañas de concienciación a los centros educativos, advierte de que la violencia escolar a través de las redes sociales, la exclusión y los insultos entre los estudiantes sigue en alza curso tras curso, frente al acoso físico, que ha comenzado a bajar. Sin embargo, frente al alarmante incremento de los casos, la asociación también comparte la principal queja que las familias han venido elevando cada vez que salen a la luz nuevas denuncias: "Los protocolos están bien sobre el papel, pero son muy burocráticos, etiquetan y cargan más contra las víctimas que contra los agresores", afirma Francisco Sorolla, secretario general de Avalcae.

La asociación contra el acoso escolar lamenta la falta de efectividad para atajar la violencia en las aulas

Clase sobre el ciberacoso a alumnos de un instituto de Alicante, en imagen de archivo / PILAR CORTES

El técnico mediador de la asociación, que ha dado respaldo a las dos familias del instituto alicantino donde ha se han producido las últimas denuncias, lamenta la falta de agilidad y de acompañamiento a los acosados que se origina, a nivel general, cuando los centros educativos activan el protocolo de la Conselleria de Educación y apela también a la necesidad de abordar el problema con los acosadores para evitar que vuelva a ocurrir. "Si no se actúa a tiempo y se da por perdido al acosador, nunca rectificará y el día de mañana la violencia escolar puede desembocar en violencia de género o en bullying laboral", añade.

Sobre el último problema que ha trascendido en el instituto Jaime II de Alicante, la entidad asegura haber ofrecido ayuda, pero sin ningún éxito, para impartir charlas de prevención y de concienciación "porque no es el único caso" que se ha producido en el centro alicanino y para "dar autoestima a las víctimas".

Avalcae asegura haber ofrecido ayuda al instituto, sin éxito, tras sufrir más casos en los últimos cursos

"Seguimiento" desde el pasado curso

El instituto Jaime II lleva haciendo un seguimiento de acoso escolar hacia dos alumnos de 15 años desde el pasado curso, según ha aclarado la Conselleria de Educación, sin ofrecer más detalles, bajo el argumento de que "las medidas que se establecen para cada menor por protección de datos no deben trascender a la gestión propia del centro, a los menores implicados y a sus respectivas familias". Por tanto, la inspección educativa es conocedora de la situación, según el departamento dirigido por José Antonio Rovira. Sin embargo, según los progenitores, no se ha separado a los alumnos implicados, ni se está acompañando a las víctimas.

Por otra parte, la Fiscalía de Menores está pendiente de tomar declaración a las partes, según las familias tras haber presentado una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante, el pasado 29 de septiembre.

Dos familias han denunciado ante la Policía insultos y burlas continuados hacia sus hijos por parte de una alumna

"Hijo de puta", "autista", "franquista", "machista", "analfabeto", son solo algunas de las palabras con las que los chavales han asegurado a INFORMACIÓN estar lidiando a diario en el aula desde el año 2023 por parte de una alumna, con la presencia de los profesores y del resto de compañeros. Una clase de cuarto de la ESO a la que únicamente acuden 13 adolescentes, porque se imparten programas de diversificación curricular, es decir, contenidos adaptados, para la obtención de Secundaria.

Este "infierno", que han relatado los alumnos, ambos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), y sus familias, ha acabado con un intento de suicidio por parte de uno de los adolescentes y con otra denuncia de los progenitores de la presunta acosadora, presentada con posterioridad a la formulada por los padres de las dos víctimas.