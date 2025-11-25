Alicante amplía por un año el alquiler de la Plaza de Toros a la espera de su remodelación
El Ayuntamiento lanza un contrato para gestionar el coso alicantino entre mediados de 2026 y 2027 con la recién anunciada reforma del edificio en el horizonte
La reforma de la Plaza de Toros de Alicante podría llegar en 2027. Mientras, el Ayuntamiento planea adjudicar la gestión del coso un año más, con las futuras obras en el punto de mira. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria de un concurso público para la explotación del recinto "con espectáculos taurinos, musicales y otros". Según el expediente, el plazo de ejecución del contrato no podrá comenzar antes del 9 de abril de 2026, cuando vence la actual adjudicación, y se extenderá durante un año. El presupuesto base será de 293.715 euros, IVA incluido, admitiéndose proposiciones a la baja.
El acuerdo también prevé que el importe del arrendamiento se establecerá mediante un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos de taquilla de cada corrida de toros que se celebre, tanto los obligatorios como los opcionales; de unas cantidades fijas por la celebración de cada evento no taurino que se promueva en la plaza; y también por un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos de taquilla del programa de visitas y del museo taurino.
Obras a la vista
En el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el pasado mes de octubre, el alcalde Luis Barcala anunció que el Ayuntamiento planeaba remodelar la Plaza de Toros en el presente mandato, antes de las elecciones del 2027. Una actuación emprendida con el objetivo de convertir el coso en un recinto multiusos, para potenciar la celebración de eventos no taurinos, pero manteniendo las corridas.
Con esta hoja de ruta, la idea de instalar una cubierta volvió a sobrevolar la Plaza de Toros. Al respecto, el gobierno municipal asegura que está valorando todas las opciones para que el coso sirva como escenario de actos culturales o musicales durante todo el año. Entre las opciones se incluye techar la infraestructura municipal.
Para ello, el equipo de gobierno que dirige Luis Barcala estudia cómo garantizar esa polivalencia en la futura reforma de la plaza. "Lo que se quiere es que se pueda utilizar todo el año, el techado o no se irá valorando, pero entendemos que está un poco desaprovechada y queremos darle un empujón y que sea un referente de toda la ciudad", señaló el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. El propio edil popular volvió a abrir la puerta a este sistema (que ya había sido tenido en cuenta por gobiernos anteriores) en enero del 2024, cuando aseguró que la idea se encontraba en una fase de análisis, pero con "seriedad".
Suscríbete para seguir leyendo
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
- San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
- Alicante enciende una Navidad de récord
- ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
- Los cinco lugares que no te puedes perder para disfrutar de las luces de Navidad en Alicante
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- La playa del Postiguet de Alicante guarda un secreto que cambió el destino de una reina