Alicante asegura un año más de suspensión de licencias a los pisos turísticos

La suspensión de nuevas licencias para pisos turísticos en Alicante se extenderá un año más: hasta enero de 2027. Así lo ha confirmado este martes el gobierno municipal del PP, que ha avanzado en los trámites para la futura regulación definitiva, requisito indispensable para extender la moratoria. El ejecutivo de Luis Barcala prevé aprobar la modificación del Plan General en el pleno del mes de diciembre, con la que se bloqueará la apertura de nuevas viviendas vacacionales en barrios saturados.

Este martes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el informe ambiental para la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad. Este trámite, paso previo indispensable a que la medida sea debatida en el pleno municipal, posibilita que la suspensión temporal de nuevas licencias a pisos turísticos se extienda durante un año más, lo que ya ha sido confirmado por el Consistorio.

La normativa prevé fijar un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohibirá la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas (secciones censales) saturadas urbanísticamente, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Además, también impedirá la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales y establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.

