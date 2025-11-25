Alicante celebra una nueva edición de la carrera de de Papá Noel en la Florida

Alicante se vestirá de espíritu navideño el próximo sábado 29 de noviembre, con la celebración de la VIII Carrera Popular de Papá Noel-La Florida, organizada por el Ayuntamiento de Alicante a través de las concejalías de Comercio y Deportes, en colaboración con la asociación Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA). La salida tendrá lugar a las 10:00 horas desde la plaza Padre Ángel Carcagente, y hasta el momento ya se han inscrito 420 participantes.

Este evento, gratuito y subvencionado por el Ayuntamiento, combina deporte, ocio y promoción del comercio local, y os asistentes podrán acudir disfrazados de Papá Noel. Los concejales de Comercio y Deportes, Lidia López y Manuel Villar, junto con la presidenta de ACUA, Vanesa Cárdenas, explicaron que el objetivo de la carrera es fomentar la actividad física y acercar a los ciudadanos al comercio de proximidad, recorriendo los barrios de Alicante mientras se disfruta del ambiente navideño.

La prueba contará con varias categorías:

Absoluta : 5.200 metros (4 vueltas), salida a las 10:00 horas.

: 5.200 metros (4 vueltas), salida a las 10:00 horas. Andarines : 2.600 metros (2 vueltas), salida a las 10:00 horas.

: 2.600 metros (2 vueltas), salida a las 10:00 horas. Carreras infantiles: programadas a las 11:00 horas.

La inscripción es gratuita y puede realizarse en www.15cumbres.com hasta el jueves 26 de noviembre. Los dorsales se entregarán el día de la carrera a partir de las 9:00 horas en la misma plaza de salida.

Por motivos de seguridad y para facilitar la organización del evento, el tráfico estará restringido de 7:00 a 15:00 horas en el recorrido, que partirá de la plaza Padre Ángel Carcagente y seguirá por las calles Cisne (entre Vall de Gallinera y Casiopea), Cefeo y Fátima, regresando al punto de inicio.

Vales regalos a los ganadores

La Asociación de Comerciantes Unidos Alicante premiará con 40 vales de los comercios del barrio a los ganadores de las distintas categorías, que podrán canjearlos en los establecimientos asociados. Además, los vencedores recibirán tres trofeos conmemorativos, aportados por la Concejalía de Deportes. En el caso de las carreras infantiles, los pequeños obtendrán premios sorpresa, medallas y vales de los comercios. En las pruebas infantiles podrán participar niños de 2 a 15 años, distribuidos en varias categorías: chupetines (2-6 años, 100 m), benjamines (7-8 años, 200 m), alevines (9-11 años, 400 m) e infantiles (12-15 años, 800 m).

"La asociación realiza esta carrera con la convocatoria de subvenciones de Comercio del Ayuntamiento. Es una iniciativa muy positiva que une y atrae a nuevos clientes, y permite dar a conocer esta emblemática zona de la ciudad", explicó la edil Lidia López.

La carrera popular invita a disfrutar de una mañana navideña en familia y con amigos, en un evento gratuito que apuesta por impulsar y dinamizar el comercio de proximidad. Los 300 primeros corredores recibirán un gorro de Papá Noel al recoger el dorsal. Además, se entregarán 200 camisetas conmemorativas a los adultos al finalizar la prueba, junto con 50 camisetas destinadas a la categoría infantil.

La presidenta de ACUA, Vanesa Cárdenas, agradeció "la buena respuesta y acogida que tiene esta carrera", y destacó que "es una forma de dar la bienvenida a la Navidad desde los comercios, en el fin de semana del Black Friday y antes de todos los eventos navideños. Queremos que recorran nuestro barrio, que hagan deporte y lo conozcan. Es una carrera muy familiar, con talleres y vales que aportan los comercios para que la gente vuelva al barrio".