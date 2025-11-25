Alicante necesita 90 policías para la maratón del 30 de noviembre

El Ayuntamiento de Alicante necesita cerca de 90 agentes de la Policía Local de cara a la celebración de la I Maratón Internacional que tendrá lugar entre Elche y la capital este domingo. Así lo ha manifestado el vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, este martes. Para solucionarlo, el edil popular confía en la apertura extraordinaria de la bolsa de horas extra, que se prevé aprobar esta semana con el objetivo de "captar" efectivos voluntarios para la prueba deportiva.

Según Villar, esta medida servirá para solucionar "no solamente el problema de efectivos de la maratón, sino todo lo que queda de año, que hay muchas actividades que van a ser cubiertas". En cuanto a las necesidades concretas de la carrera, el vicealcalde indica que "es una cuestión que va gestionando la Concejalía de Seguridad", pero que para el domingo "hacen falta entre 80 y 90 efectivos". No obstante, Villar opina que con la reunión de la Mesa Negociadora prevista para este miércoles, "no debería haber ningún problema".

Subdelegación se interesa por la seguridad

Las declaraciones del vicealcalde se han producido este martes, al término de la Junta de Gobierno Local, después de que INFORMACIÓN publicara la falta de agentes para la prueba deportiva del domingo, así como la intención del ejecutivo municipal de reabrir de forma extraordinaria la bolsa de horas extra. Una situación que ha llegado hasta la Subdelegación del Gobierno, después de que el SEP registrara un escrito este martes en el que advertía del problema de personal que atraviesa la plantilla.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha confirmado que se pondrá en contacto con el ejecutivo local para interesarse por la situación: "Vamos a dar traslado inmediatamente al Ayuntamiento de Alicante para que tome medidas en el asunto", ha apuntado.

No obstante, Nieves aprecia que "es una materia de personal", pero que "no se ha cuestionado la seguridad en ningún momento" ni el Ayuntamiento ha trasladado "ningún problema ni ninguna necesidad en materia de seguridad". En cualquier caso, el subdelegado descarta que la prueba corra peligro: "No puedo avanzar porque no conozco la programación en detalle. Si peligrase algún acto se trataría de forma específica pero confío y espero que no sea necesario".