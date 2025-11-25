Las ambulancias carecen de sistemas integrados con el 112 para llegar más rápido a las urgencias

Las ambulancias de emergencias de la provincia de Alicante, y del resto de la Comunidad Valenciana, carecen de tablets de geolocalización integradas en el 112 como debería ser obligatorio desde 2022 en estos vehículos, lo que permitiría a médicos y demás sanitarios ahorrar tiempo y acudir más rápido a una urgencia. "Algo importantísimo en nuestro trabajo diario es el tiempo que tardamos en llegar y poder atender antes al paciente", explica personal médico que va en estos vehículos. A menudo los testigos se equivocan de dirección, sobre todo en una provincia con tanta dispersión como la alicantina: el tiempo es vital y a menudo los técnicos de emergencias sanitarias recurren al Google Maps para orientarse mejor.

La geolocalización, que parte de todo teléfono que llama al 112, en caso de tratarse de una emergencia médica, es reenviada al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) provincial, y "se queda tristemente ahí, no pudiendo llegar a las ambulancias porque estas no disponen del sistema de navegación que admite recibir la geolocalización que llegó al 112. Y lo peor de todo es que la Conselleria de sanidad paga a las empresas privadas de ambulancias concertadas este servicio desde 2022 sin recibirlo a cambio, a excepción de una sola ambulancia a día de hoy, la unidad SAMU de Llíria, que desde hace casi un año lo tiene en fase de pruebas".

El actual Consell culpa al Botànic de aprobar un sistema de navegación comercial incompatible para las ambulancias

Sistema no compatible

Consultada al respecto la Conselleria de Sanidad, fuentes de este departamento indican que el gobierno del Botànic incluyó en el pliego del servicio de transporte sanitario terrestre urgente y no urgente de la Comunidad Valenciana del año 2022 que se incorporara un sistema de navegación compatible con el 112.

"Lamentablemente, no debieron hacer ningún estudio de mercado previo, puesto que no existe ningún sistema de navegación comercial que sea compatible, lo que supone otro ejemplo más de falta de previsión de los equipos de la anterior legislatura. No obstante, todas las ambulancias cuentan con un sistema de navegación en el que se introduce la dirección de destino. Además, todas las unidades disponen de sistema de geolocalización a través del sistema de radio TETRA", aseguran fuentes de este departamento.

Sea como sea, el número de ambulancias de emergencias existentes en la Comunidad Valenciana es de 56 unidades SAMU y de 109 de Soporte Vital Básico, lo que supone un cumplimiento en cuanto a la navegación por geolocalización del 0,6% de las ambulancias de emergencias, afirma Jorge Esteller, médico del SAMU y delegado del Sindicato Médico. "Ese es el porcentaje de las ambulancias de emergencias que cumple los requisitos mínimos de navegación por geolocalización que se pactó en 2022".

"Los Bomberos y la Policía tienen esas tablets, si a ellos el 112 les envía la geolocalización, ¿por qué a nosotros no? La dirección del servicio que está centralizada en Valencia no lo ve importante eso para un SAMU cuando lo tendríamos que llevar por el pliego de condiciones".

Un día de trabajo con los profesionales del Samu de la base Alfa 1 / Rafa Arjones

Deficiencias

Esta queja que no se queda ahí puesto que el presidente del comité de empresa, Rafael Gil, ha presentado un escrito ante la Dirección General de Asistencia Sanitaria en el que expone distintas "deficiencias técnicas y operativas que afectan tanto a la calidad del servicio como a la seguridad de pacientes y profesionales".

Entre ellas está precisamente la ausencia del sistema de navegación profesional integrado con el 112-Comunitat Valenciana "tal y como exige el pliego técnico". Efectivamente, el pliego señala que "los vehículos dispondrán de un navegador profesional que dispondrá de las funcionalidades básicas de cualquiera del mercado pero además será capaz de recibir la información de ubicación del incidente desde el sistema del 112-Comunitat Valenciana para calcular y ofrecer una ruta de llegada".

Otras quejas son que la mayoría de ambulancias del Transporte Sanitario Urgente no disponen del ordenador rugerizado (equipo diseñado para operar de forma eficiente y resistente en condiciones extremas o adversas) con conexión a la red de la conselleria (Arterias); y que las nuevas unidades de transporte sanitario no urgente (TSNU) "carecen de los peldaños automáticos exigidos por el contrato, siendo de accionamiento manual. Esto supone un perjuicio para la accesibilidad de los pacientes y la ergonomía del personal técnico".

Solo el conductor

El comité señala además que se están utilizando ambulancias A1, con un solo técnico, para servicios de urgencias, lo que impide atender simultáneamente la conducción y la asistencia sanitaria. Asimismo, denuncian el uso indebido de vehículos de transporte sanitario no urgente en servicios de emergencia, a pesar de no estar autorizados para ello.

Ante estos hechos, el comité de empresa solicita a la Conselleria de Sanidad que ordene una inspección técnica de las ambulancias de la empresa, que requiera a la UTE adjudicataria la subsanación inmediata de los incumplimientos detectados y que convoque una reunión con la representación sindical para colaborar en la supervisión del cumplimiento del contrato.

"El estricto cumplimiento del pliego técnico es una garantía esencial para la seguridad de pacientes y profesionales, y una obligación ineludible para la empresa adjudicataria en la gestión de un servicio público esencial como el transporte sanitario”, ha subrayado Rafa Gil Gomis, representante de los trabajadores y delegado de UGT.

Medidores de monóxido de carbono que no se usan "El Servicio de Emergencias Sanitario centralizado en Valencia ha gastado muchísimo dinero en los últimos años en cosas sin ninguna utilidad real para nuestro trabajo diario. Como autoclaves, medidores de gases tóxicos, etc, etc, que parece tener el visto bueno de los superiores en el organigrama de la Conselleria de Sanidad, lo que nos lleva a valorar la desconexión existente entre la dirección de nuestro servicio desde Valencia y las necesidades diarias de nuestro trabajo en las tres provincias", explica Jorge Esteller desde el Sindicato Médico. Los detectores de monóxido de carbono y/o otros gases tóxicos costaron unos 1.000 euros por unidad del SAMU y tampoco los usan en las emergencias donde pueda haber "porque no entramos hasta que los Bomberos nos autoricen".

Temperatura interior de 51 grados en una ambulancia / INFORMACIÓN

Autoclaves

Por su parte, Esteller denuncia que mientras las ambulancias no llevan geolocalización conectada al 112 y se descuida una tecnología vital, hay un autoclave para esterilizar que está sin usar desde que se compró y se envió a cada una de las 53 bases del SAMU y tres Soporte Vital Avanzado Enfermero. "Todo nuestro material, es desechable, al usar se tira, no se reutiliza", señala. Cada autoclave cuesta unos 4.000 euros.

Finalmente, García apunta que los técnicos están expuestos a enfermedades infecciosas debido a protocolos inadecuados de transporte y al uso de asientos delanteros para pacientes. Estos problemas están siendo revisados por la Inspección de Trabajo, y la empresa se enfrenta a requerimientos para subsanarlos.