Esta es la atracción con la que Alicante busca sorprender esta Navidad

Alicante inaugura una nueva atracción para la Navidad que ya transforma el parque de Canalejas en uno de los puntos de más destacados de estas fiestas. Se trata de un árbol de Navidad de 13 metros de altura que no solo cumple la función de decoración, sino que también ofrecerá una experiencia interactiva para los visitantes. Aunque ya se puede ver en el parque, la atracción no estará operativa hasta este viernes 28 de noviembre, cuando abrirá al público como un tiovivo gigante, con un diseño que permitirá a los asistentes subir y girar en el abeto.

Horarios y detalles

Este árbol navideño cuenta con un sistema de bolas gigantes en la parte inferior que funcionan como cabinas, imitando el funcionamiento de un tío vivo tradicional, a la que podrán subir tanto niños como adultos por igual. La atracción, que ha sido todo un éxito en otras ciudades españolas como Granada o Gijón, promete convertirse en un gran reclamo durante esta Navidad

La atracción del árbol de Navidad estará disponible desde el viernes 28 de noviembre hasta el 7 de enero, con horarios de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas. Sin embargo, los días 24 y 31 de diciembre, el horario se reducirá y la atracción cerrará a las 20:00 horas.

Actividades de Navidad

La instalación del árbol forma parte de una amplia oferta navideña que Alicante ha preparado para estas fiestas. Además de la atracción del árbol, la Feria de Navidad abrirá sus puertas también el 28 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 18 de enero, ofreciendo actividades para toda la familia. La plaza Séneca acogerá la Feria Infantil del 30 de noviembre al 7 de enero, y la plaza de Toros será escenario de los ‘Tardeos Navideños’, con música en vivo, DJ y otras animaciones.

Bajo el lema "Alicante, vive una Navidad gigante", la ciudad ofrece más de 60 actividades hasta el Día de Reyes. Entre ellas, destacan la Casita de San Nicolás en la plaza de Séneca, el campamento de las Carteras Reales y el tradicional Belén gigante en la Plaza del Ayuntamiento. Alicante se prepara así para vivir unas fiestas llenas de magia y diversión para todos.