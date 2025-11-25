El Ayuntamiento de Alicante renuncia a la pista de hielo en Navidad

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido renunciar este año a instalar su tradicional pista de hielo navideña. La noticia, que pone fin a días de dudas y versiones contradictorias, marca un cambio significativo en la programación municipal de estas fechas, especialmente porque la pista se había convertido en una de las actividades más esperadas en el calendario festivo. El equipo de gobierno del PP ha tomado esta decisión después de que una empresa privada haya anunciado la puesta en marcha de una pista similar en Muelle 12, dentro del recinto portuario.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, confirmó este martes, en la habitual rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, que el Consistorio descarta finalmente su instalación en la plaza de toros, tal y como ella misma había comunicado la pasada semana. "Han anunciado que va a haber una pista de hielo en Muelle 12 y, por tanto, no vamos a duplicar. En este sentido, estará instalada ahí, igual que el año pasado estuvo en la plaza del puerto", señaló Cutanda. Así, la infraestructura, que durante años formó parte de la oferta navideña municipal, se ofrecerá este 2025 en un formato exclusivamente privado.

De la plaza de toros al puerto

La ubicación de la pista de hielo llevaba días generando incertidumbre. Desde 2018, su emplazamiento habitual había sido el coso taurino alicantino, pero en 2024 se trasladó por primera vez a la explanada del puerto. Allí se instaló la primera pista de hielo sintético del mundo fabricada con materiales 100% reciclables y con un 80% de componentes reciclados de origen postconsumo y postindustrial, una infraestructura municipal inaugurada el pasado 6 de diciembre por las concejalas de Infraestructuras, Cristina García, y de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España.

Con la presentación del programa navideño de este año, el Ayuntamiento no detalló su ubicación, lo que despertó las primeras sospechas. Pese a ello, Cristina Cutanda afirmó la pasada semana que la pista volvería a instalarse en la plaza de toros y que el Ayuntamiento ya estaba trabajando en su montaje. Indicó incluso que en el "patio de sol" se ubicarían diversas atracciones navideñas, entre ellas la citada pista.

Dudas y un tardeo incompatible

Sin embargo, las palabras de la concejala chocaban con la realidad del propio recinto. Fuentes de la empresa gestora de la plaza de toros admitieron sus dudas y señalaron que el espacio no parecía compatible con la pista debido a la programación del "tardeo navideño", una de las grandes apuestas del Ayuntamiento para dinamizar la ciudad durante diciembre. "Pensamos que no se instalará porque no cabe con el espacio de tardeo", señalaron.

El evento, inspirado en el éxito del Oktoberfest celebrado en octubre en el mismo coso, convertirá la plaza de toros en un espacio abierto para música en directo, DJs y animación. Del 4 al 31 de diciembre, de jueves a domingo, además de los días 8 y 24, el recinto acogerá actuaciones desde las 16.00 horas y prolongará sus horarios hasta la 1.00 de la madrugada los viernes y sábados.

Finalmente, la aparición de una iniciativa privada en el puerto ha zanjado el debate. La empresa que gestiona Muelle 12 será la encargada de instalar la nueva pista de hielo, cuyos detalles, fecha exacta de apertura, tarifas y dimensiones, se conocerán en los próximos días, según ha podido saber INFORMACIÓN. No será la primera vez que una pista se ubique en esta zona del puerto, pero sí la primera en hacerlo fuera del programa navideño municipal.

El recorrido de la pista de patinaje en Alicante

La instalación llegó a la plaza de toros tras haber pasado por distintas ubicaciones, como la plaza del Ayuntamiento. El equipo de gobierno del PP decidió su traslado al interior del coso alicantino, junto con el tobogán de nieve artificial, debido a los inconvenientes que estas atracciones provocaron en la celebración del Fin de Año de 2017, cuando su ubicación en la plaza del Ayuntamiento generó problemas de aforo. El cambio a la plaza de toros se concretó en octubre de 2018, la primera de Barcala como alcalde, con el denominado "rediseño" de la Navidad.

Ahora, la pista de hielo se queda fuera definitivamente del calendario navideño de Alicante. Será la empresa encarga de gestionar las instalaciones de Muelle 12 la que ponga en marcha la pista de hielo de forma privada, una instalación de la que en los próximos días se conocerá cuándo entrará en funcionamiento y cuáles serán sus características.