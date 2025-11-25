El Ayuntamiento de Alicante, sobre las obras de la Cámara: "Contamos con el respaldo de todas las instituciones para exigir el cumplimiento de la normativa urbanística"

El Ayuntamiento de Alicante asegura que existe un frente común de todas las administraciones en el caso de las irregularidades urbanísticas en las obras de la sede de la Cámara de Comercio. La portavoz del ejecutivo popular, Cristina Cutanda, ha manifestado este martes que el Consistorio cuenta con "el total y absoluto respaldo de todas las instituciones implicadas", tanto el Puerto, como la Diputación de Alicante y el Consell, "para exigir el cumplimiento de la normativa urbanística".

En la misma línea, el gobierno de Luis Barcala ha asegurado que también dispone de "todo su respaldo con respecto al proceder de los funcionarios municipales", quienes han concluido que la entidad de Carlos Baño ha construido una planta más de lo permitido, "porque todos entienden que una institución sujeta a derecho público debe cumplir con la legalidad".

Mientras, el Ayuntamiento y la concesionaria del suelo buscan encaje técnico a las irregularidades urbanísticas detectadas en los antiguos cines Panoramis, tras las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante. Los técnicos municipales y los de Digital Corner S. L., la mercantil responsable, estudian una solución para resolver el exceso de edificabilidad que se ha llevado a cabo en el antiguo espacio comercial, reconvertido ahora en centro de negocios.

Según ha explicado la portavoz, el Ayuntamiento se encuentra "trabajando con Digital Corner" para hallar una respuesta técnica al problema urbanístico. "Los técnicos de Urbanismo tienen todo nuestro respaldo, como no podría ser de otra manera, y estamos muy tranquilos", ha añadido Cutanda.

1.500 metros más de lo permitido

La edil popular se ha pronunciado también sobre el caso concreto de las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio, donde se ha levantado una planta más de lo permitido en el planeamiento vigente, además de haber acometido los trabajos sin contar de la necesaria licencia de obra mayor. "Los técnicos han concluido que las obras de reconversión de los antiguos cines habrían conllevado un aumento de 1.595 metros cuadrados de superficie construida", ha apuntado Cutanda, a pesar de que el edificio ya había agotado el total disponible. "La construcción de esa entreplanta que no tendría encaje urbanístico ya fue apercibida en un informe anterior. Urbanismo concluyó que la intervención no podía quedar amparada únicamente con una declaración responsable", ha aportado posteriormente la portavoz.

No obstante, esta solución conjunta que se está abordando por el personal del Ayuntamiento y de la Concesionaria, a priori, no serviría para regularizar directamente la situación en la que se encuentra el edificio que construye la entidad presidida por Carlos Baño: prácticamente finalizado pese a carecer de permiso. En este caso, lo que se encuentra sobre la mesa es la falta de metros disponibles en la edificabilidad del complejo de negocios en su conjunto, sin entrar en la casuística particular de cada inmueble. De alcanzarse finalmente un acuerdo con Digital Corner, será el momento de analizar, caso por caso, los posibles incumplimientos que se hayan producido en los distintos edificios de Panoramis.