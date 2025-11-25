Barceló respalda a Barcala frente a los ataques de Baño por las obras de la Cámara en Panoramis: “Defenderé siempre a quien cumple la legalidad”

La tensión entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio ha escalado este martes tras las declaraciones del presidente de la entidad cameral, Carlos Baño, en una entrevista televisiva en la que ha acusado al alcalde, Luis Barcala, de retrasar deliberadamente la solución urbanística de la nueva sede de la entidad. En esa intervención, Baño llega a afirmar que las irregularidades detectadas “se arreglarán cuando Barcala quiera” y relata una supuesta conversación en la que el regidor le habría preguntado, en tono despectivo, “¿Tú qué has estudiado?”. En este contexto, los cuatro grupos municipales representando en el Ayuntamiento han fijado posición sobre el conflicto, con el PSOE respaldando al alcalde y el resto de fuerzas con valoraciones muy distintas.

El Ayuntamiento de Alicante asegura que existe un frente común de todas las administraciones en el caso de las irregularidades urbanísticas en las obras de la sede de la Cámara de Comercio. La portavoz del ejecutivo popular, Cristina Cutanda, ha manifestado este martes que el Consistorio cuenta con "el total y absoluto respaldo de todas las instituciones implicadas", tanto el Puerto, como la Diputación de Alicante y el Consell, "para exigir el cumplimiento de la normativa urbanística".

En la misma línea, el gobierno de Barcala ha asegurado que también dispone de "todo su respaldo con respecto al proceder de los funcionarios municipales", quienes han concluido que la entidad de Baño ha construido una planta más de lo permitido, "porque todos entienden que una institución sujeta a derecho público debe cumplir con la legalidad".

Respaldo al alcalde

La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, se sitúa de forma nítida junto al alcalde frente a las acusaciones de Baño. Preguntada por si respalda los ataques al regidor, responde: “Siempre defenderé la legalidad y, por tanto, apoyaré a quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir”.

Barceló también avala el trabajo de los técnicos municipales, que han paralizado parte de la actuación urbanística de Panoramis: “Los técnicos deben ejercer estrictamente el control normativo en defensa del interés público. Si se han paralizado las obras por incumplimiento de la legalidad, no hay nada que objetar”.

Compromís, por su parte, evita entrar en la cuestión técnica pero sí lanza un ataque político frontal contra el alcalde. Su portavoz, Rafa Mas, sostiene: “Cuando decimos que Barcala es el alcalde más alejado del espíritu democrático que ha tenido Alicante en esta etapa democrática, no exageramos. La actitud del alcalde resulta profundamente perjudicial para la convivencia y el avance de Alicante, y supone una auténtica vergüenza para la ciudad”. La coalición guarda silencio sobre el trabajo realizado por los técnicos.

Malestar

Desde EU-Podemos, el portavoz, Manolo Copé, considera que los ataques a Barcala reflejan un malestar creciente: “Creo que el alcalde debería escuchar por qué cada vez más voces, no solo políticas, cuestionan su gestión”.

Sobre la actuación municipal, Copé va más allá del caso de la Cámara: “Los técnicos han aplicado la normativa. Pero si la Cámara tiene que cumplir, también debe hacerlo la empresa Facephi, que está en una situación idéntica en el Puerto. La ley es la misma para todos”, pide, reclamando además “transparencia y rigor”.

Vox adopta una posición distinta al resto. Su portavoz, Carmen Robledillo, evita respaldar los ataques a Barcala y centra el foco en otra posible irregularidad urbanística: “No vamos a entrar en cuestiones personales. Lo que sí nos preocupa es la afirmación de que Casa Mediterráneo está funcionando sin licencia”, algo que considera “uno de los asuntos políticos más graves de los últimos años”.

Respecto al trabajo de Urbanismo, Robledillo expresa su confianza en que el conflicto con la Cámara “se solucione lo antes posible” y que Ayuntamiento y Puerto actúen “dentro de la legalidad autonómica y municipal”.