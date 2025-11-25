Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
Alicante se prepara para un domingo con cortes de tráfico, desvíos de autobús y horarios clave que conviene revisar antes de salir
Alicante se prepara para uno de los dispositivos de tráfico más grandes del año. Este domingo 30 de noviembre, la ciudad acoge la entrada en meta de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, una prueba que reunirá a más de 4.400 corredores de más de 50 nacionalidades y que obligará a cortar calles, desviar líneas enteras del autobús urbano y limitar accesos en buena parte del centro y la fachada litoral.
El Ayuntamiento activará desde primera hora de la mañana un operativo especial de Policía Local, Movilidad y Seguridad, especialmente concentrado entre las 10:30 y las 14:30 horas, momento en el que los maratonianos completarán el recorrido urbano hasta la Zona Volvo del Puerto, donde se situará la meta.
Calles cortadas en Alicante: un recorrido de 22 kilómetros
Los corredores llegarán al término municipal alicantino pasadas las 10:30 horas tras salir a las 9:00 de Elche. Entrarán por la N-340 y la avenida de Elche, donde cubrirán el kilómetro 20 de la prueba antes de adentrarse en el circuito urbano de la capital. El trazado afectará a algunas de las principales arterias de la ciudad:
- Avenida de Elche
- Plaza Arquitecto Miguel López
- Avenida Loring
- Eusebio Sempere (en sentido contrario al tráfico)
- Catedrático Soler
- Lorenzo Carbonell
- Avenida de Aguilera
- Plaza de la Estrella
- Maisonnave
- Federico Soto
- Plaza de los Luceros
- Alfonso el Sabio
- Rambla Méndez Núñez
- Plaza Calvo Sotelo
- Reyes Católicos
- Explanada
- Rafael Altamira
- Paseo de los Mártires
- Jovellanos
- Paseo de Gomiz
- Puerto y Zona Volvo
Y decenas de calles interiores más, hasta sumar casi 40 viarios afectados.
Autobuses desviados en Alicante este domingo
La maratón obligará a rediseñar por completo el funcionamiento del transporte público. Según el Ayuntamiento, alrededor de 20 líneas del autobús urbano verán alterado su recorrido, incluidas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 22, 21, 23, 24, C6 y la lanzadera al Castillo de Santa Bárbara, además del Turibús, que quedará suspendido toda la mañana.
También habrá cambios en las líneas interurbanas que conectan con San Vicente, Mutxamel, El Campello, la Universidad y el Aeropuerto, cuyos itinerarios provisionales se publicarán en la web municipal y en la de Vectalia.
Vías alternativas y zonas a evitar
Los autobuses que normalmente atraviesan la avenida de Villajoyosa se desviarán por avenida de Dénia, Vázquez de Mella, Jaime II, San Vicente y plaza de España, donde se reubicarán varias cabeceras. Para quienes deban desplazarse en vehículo, Movilidad recomienda:
- Priorizar accesos por Gran Vía, Alcalde Lorenzo Carbonell y avenida de Dénia.
- Evitar el centro entre las 10:30 y las 14:30 h.
- Planificar desplazamientos con antelación.
El dispositivo se mantendrá activo hasta pasadas las 15:00 horas, cuando se retiren arcos, señalética, soportes y equipamientos de atención al corredor.
Una prueba que “marcará un antes y un después”
El vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, ha señalado que esta I Maratón Internacional “va a ser un hito deportivo de primer nivel internacional” tanto para Alicante como para Elche, y ha animado a la ciudadanía “a salir a la calle a animar y acompañar el paso de los atletas”.
Villar también ha destacado el impacto del turismo deportivo, con numerosos corredores alojados en la ciudad, y la “imagen internacional” que proyectará este evento conjunto entre la segunda y la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana.
