El conflicto entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Alicante por las placas de la memoria democrática se enquista

El desencuentro entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Alicante por la instalación de las placas de “Lugar de Memoria Democrática” ha vuelto a aflorar este martes, después de que la Subdelegación insista en que el permiso municipal se solicitó formalmente y el Consistorio reitere que esa autorización nunca llegó. La falta de acuerdo mantiene bloqueada la colocación definitiva de dos de las tres placas previstas, las del Mercado Central y el puerto, que solo llegaron a mostrarse de manera provisional durante los actos oficiales del pasado sábado.

El Ejecutivo expuso brevemente las placas en ambos espacios ante la ausencia de autorización municipal, mientras que la prevista en el cementerio sí quedó instalada, pese a no contar tampoco con ese permiso. La distinción de Alicante como “Lugar de Memoria Democrática”, un reconocimiento que solo comparte con Gernika, sigue por tanto sin materializarse en algunos de los puntos más simbólicos vinculados al bombardeo de 1938 y a la salida del Stanbrook.

El subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, mantiene que el Ministerio de Política Territorial tramitó la petición a través de la propia Subdelegación y recuerda que, “tratándose de la vía pública, en ningún municipio sería razonable taladrar una pared o el suelo sin autorización municipal”. Con respecto a si han recibido respuesta del Ayuntamiento, admite que no ha llegado.

Versiones distintas

La versión municipal es completamente distinta. La edil de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, sostiene que no consta ninguna solicitud formal y remite a la notificación que se les envió sobre los actos previstos. Este martes ha añadido que la concesión del permiso dependerá del emplazamiento exacto elegido por el ministerio y que, si no existe inconveniente técnico, el Ayuntamiento no tiene objeciones.

Mientras tanto, el conflicto permanece bloqueado. La Subdelegación afirma que el permiso está solicitado y sin contestación, mientras que el Ayuntamiento insiste en que no ha recibido petición alguna. La única placa que hoy permanece instalada es la del cementerio municipal, junto a la tumba de Miguel Hernández, colocada con la autorización de los familiares del poeta, según el Gobierno.

A la espera de que ambas administraciones clarifiquen sus respectivas posiciones, la declaración de Alicante como “Lugar de Memoria Democrática” sigue en un limbo administrativo que, de momento, no tiene fecha de resolución.