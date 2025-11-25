Detección precoz de la violencia de género en la sanidad de Alicante: esto dicen los datos

La detección precoz de los casos de maltrato físico, psicológico o sexual que se realiza en las consultas se ha reducido considerablemente en los últimos dos años, con casi siete mil participantes menos en la provincia de Alicante entre enero y noviembre de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024, y una reducción de 255 en los nuevos casos positivos de maltrato descubiertos por los sanitarios

De acuerdo al protocolo del cribado de violencia de género que realiza la Conselleria de Sanidad (PP), los médicos de Atención Primaria y de Urgencias hospitalarias, así como enfermeras, matronas y demás personal sanitario, deben preguntar a las pacientes si han sufrido maltrato durante los últimos 12 meses para identificar si es una violencia pasada o actual. Ellas pueden acceder o no pero la mayoría participa (99 %).

Seguimiento

En función de lo que conteste, se programa un seguimiento u otro. Para ello, los profesionales manejan un cuestionario que les ayuda en la valoración. Este programa hace hincapié en la evaluación del riesgo que sufren las víctimas, con protocolos que varían, y se articula a partir de los 14 años cuando la mujer va a consulta por alguna patología. Se repite cada dos años si los resultados son negativos y antes si hay sospecha.

Como ejemplo, en caso de que la mujer acuda con su pareja a la visita y el hombre le insulta, le menosprecia o pone en evidencia delante del profesional sanitario, este debe marcar una alerta y repetir el cribado de nuevo como mucho a los tres meses.

Médicos, enfermeros y matronas deben preguntar cada dos años a sus pacientes si sufren maltrato

Casos positivos

Respecto a los datos que reflejan esa caída en el desempeño del programa de detección precoz, centros de salud y hospitales de la provincia de Alicante han descubierto desde el pasado 1 de enero hasta el 18 de noviembre un total de 350 casos de maltrato físico, psicológico y sexual en el cribado de violencia de género que realiza el personal sanitario en busca de casos ocultos, en el que han participado hasta esa fecha 15.889 mujeres, según datos de la Conselleria de Sanidad del programa Sivio (Sistema de Información frente a la Violencia), de la Dirección General de Salud Pública a los que ha tenido acceso a este diario.

Los positivos han bajado en la provincia ya que en 2024 fueron 537 hasta noviembre. La participación también fue mayor, de 18.161 mujeres. La brecha se abre más si se comparan con los datos de 2023, cuando participaron, en el mismo periodo, un total de 22.720 en Alicante. Es decir, se ha reducido el cribado en 6.800 mujeres en dos años.

Al ser preguntadas en mayor número (las mujeres también pueden no contestar), salieron entonces más casos ocultos, 605 frente a los 350 de este año

Una doctora atiende a una paciente en una consulta de Atención Primaria / German Caballero

Comunidad Valenciana

La situación es similar a nivel de Comunidad Valenciana, donde han sido cribadas este año 35.140 mujeres, detectando los médicos 863 casos de maltrato, así que Alicante acapara el 40 %. El descenso en la participación se observa en todo el territorio pues en 2023, cuando el Botànic gobernó hasta mayo, Sanidad cribó a 46.000 mujeres, es decir, a 11.000 más que este año, y presentaron además 4.000 partes de lesiones, aunque algunas cifras pueden variar en el tiempo en función de algunos parámetros.

Atendiendo a la tipología de la violencia detectada y teniendo en cuenta que los diferentes tipos de maltrato no son excluyentes, ese año se registraron en la Comunidad 682 casos de violencia física, 1.355 casos de violencia psicológica y 189 casos de violencia sexual.

La mayoría de casos que afloran en el sistema sanitario se diagnostican en Atención Primaria. Solo una tercera parte de las afectadas pide ayuda formal, y entre quienes lo hacen, el 27% opta por recurrir a profesionales sanitarios.

Los casos detectados por el personal sanitario son seis mil menos en dos años en las áreas de salud alicantinas

Los sanitarios valoran el riesgo porque a menudo la víctima no quiere poner denuncia. Si el peligro de que pueda ser asesinada es alto, los sanitarios activan a las fuerzas de seguridad, hacen un parte de lesiones y lo remiten al juzgado para que se actúe de oficio. Si es bajo, se le recomiendan recursos como el Centro Mujer 24 horas, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, o a la trabajadora social para que haga seguimiento, como ellos hacen en consulta porque el maltrato afecta a la salud de la víctima.

Ganarse la confianza

Lo que se intenta es que sea ella la que denuncie respetando sus tiempos. Los médicos y demás sanitarios entienden que si nada más contarles la mujer que vive una situación de violencia, denuncian y no está preparada no lo va a ratificar en el juzgado. Consideran que si pierden su confianza, no volverá a contar lo que le ocurre y dejará de confiar en el sistema sanitario.

Este triaje deben hacerlo médicos, enfermeras y matronas durante el embarazo, un periodo de extrema vulnerabilidad en el que se desarrollan numerosos episodios de violencia de género y la matrona debe preguntar en los tres trimestres. El programa Sivio es una herramienta que les permite incorporar el caso en la historia clínica, aunque la perspectiva general es que hay más de los que se registran, que suelen ser los de riesgo vital alto.