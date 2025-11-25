División en el Ayuntamiento de Alicante en el 25N

Alicante conmemoró este martes el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una jornada marcada por la división política. Mientras el equipo de gobierno del PP organizaba su acto institucional en el Salón Azul del Ayuntamiento, la oposición se desmarcó de la cita. El PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos llevaron a cabo su propio evento en la plaza del Ayuntamiento con la colaboración de los sindicatos UGT, CCOO e Intersindical. Por su parte, Vox, como es habitual, no acudió al evento y ni realizó ningún acto propio.

El acto institucional contó con la presencia del alcalde, Luis Barcala, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, autoridades locales, representantes de la sociedad civil y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La cita sirvió para reconocer la labor de profesionales en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género y en este se entregaron sendos reconocimientos a Berta Sevillano, inspectora jefa de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Comisaría Provincial de Alicante, y a María José Juan Ros, abogada experta en violencia de género. Los galardones destacaron su trayectoria profesional y su contribución en la defensa de las mujeres.

Tras recibir el reconocimiento, Berta Sevillano subrayó en su discurso que recibir la distinción "pone en homenaje que llena de orgullo a la comisaría provincial de Alicante y de manera especial a su unidad de atención a la familia y mujer", y destacó que su labor implica "combatir la violencia de género, ofrecer asistencia especializada y acompañar a las víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad".

Por su parte, María José Juan Ros hizo un llamamiento a la acción y expresó su compromiso contra la violencia machista más allá del ámbito legal. "He sido testigo directo en despachos, en salas de justicia, del dolor, del miedo y la resiliencia de muchas mujeres. La violencia de género no es un asunto privado, sino un problema social que nos concierne a todos y que como sociedad debemos seguir combatiendo con valentía y con visión", afirmó Juan.

Barcala sobre la violencia de género: "Es algo que sobrepasa la ideología de nadie"

El acto culminó con el discurso del alcalde de Alicante, quien enfatizó que la violencia de género "no tiene justificación posible" y es "algo que sobrepasa la ideología de nadie". Barcala recordó la lectura dramática de los nombres de las mujeres asesinadas que se realiza en cada pleno ordinario del Ayuntamiento, y subrayó que el compromiso de la institución "es diario, no solo anual". "La violencia de género no tiene justificación posible. Es una lucha constante cada vez que guardamos un minuto de silencio. Tenemos el compromiso de no bajar la guardia nunca y no dejar que nos pueda el desánimo, es importante no olvidar", aseguró Barcala.

Barcala también tuvo espacio en su discurso para recordar a su nieta recién nacida y subrayó la responsabilidad colectiva para combatir la violencia machista. "No quiero que tenga miedo, que crezca pensando que puede ser agredida por ser mujer. Quiero que sea fuerte y valiente, como lo es su madre o su abuela. No quiero una sociedad donde mi nieta tenga que escuchar la lista de mujeres asesinadas por violencia de género. Haber mejorado no es suficiente hasta que consigamos erradicar la violencia contra las mujeres. Hasta entonces cada 25 de noviembre estaremos conmemorando, hablando y desplegando esa pancarta", subrayó el alcalde.

Precisamente, al finalizar el acto se desplegó la pancarta conmemorativa en la plaza del Ayuntamiento. Tras este momento, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, realizó una valoración de la jornada en la que se habían desarrollado los actos. "La sociedad responde, las entidades responden, los cuerpos de seguridad responden… pero mis compañeros de corporación no. Esto demuestra que unidad no hay. El equipo de gobierno trabaja por las mujeres, pero parte de la corporación no", señaló León.

Acto de la izquierda

En la Plaza del Ayuntamiento, los grupos del PSOE, Compromís y Esquerra Unida, junto a sindicatos como UGT, CCOO e Intersindical, organizaron su propio acto. En el mismo se leyeron los nombres de las 39 mujeres asesinadas por violencia machista este año y se recordó a los menores víctimas de violencia vicaria. Las participantes portaron rosas como homenaje simbólico.

/ Héctor Fuentes

La concejala socialista Victoria Melgosa criticó a la actitud del equipo de gobierno del PP en el 25N. "No vamos a blanquear a Barcala ni a este equipo de gobierno, que recorta en igualdad, devuelve fondos del Pacto de Estado, mantiene servicios esenciales sin funcionar y convoca la Comisión de Igualdad solo una vez en toda la legislatura. Hoy recordamos a 39 mujeres asesinadas. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar prevención, protección y atención, pero en Alicante ocurre lo contrario", destacó Melgosa.

Por su parte, Sara Llobell, concejala de Compromís, denunció la "violencia obstétrica institucional" del equipo de gobierno del PP y criticó la fragmentación de declaraciones por la derecha. "Da vergüenza que PP y Vox presenten iniciativas separadas sobre violencia machista mientras recortan los puntos violetas, eliminan la concejalía de Igualdad y suprimen recursos", indicó Llobell.

Asimismo, Lucía Ibáñez, coordinadora de Esquerra Unida-Podemos, enfatizó que "el Ayuntamiento y Vox gobiernan mientras las mujeres son asesinadas y ellos son cómplices. Hoy nos volvemos a reunir para visibilizar la lucha real contra la violencia que se ejerce institucionalmente".

El nuevo equipo de asesoramiento jurídico empieza a trabajar este miércoles tras un año sin contrata Después de varios meses sin un contrato formal, el servicio de asesoramiento jurídico para víctimas de violencia de género de la Concejalía de Bienestar Social comenzará este miércoles, 26 de noviembre, con la incorporación de los nuevos trabajadores contratados. El contrato fue adjudicado el 21 de octubre, tras estar sin vigencia desde el 5 de diciembre de 2024. Durante este tiempo, el servicio no se interrumpió y fue cubierto por funcionarios municipales, quienes siguieron prestando atención a las víctimas de manera provisional. En lo que va de año, la unidad de Atención a las víctimas de violencia de género del departamento de Igualdad, que se encuentra dentro concejalía de Bienestar Social, ha atendido a más de 400 mujeres. Se han registrado 77 nuevos expedientes abiertos por parte del servicio de Atención Social. El servicio de Orientación, acompañamiento y atención psicológica ha registrado 32 expedientes nuevos y el recurso de gestión Atenpro de teleasistencia para mujeres víctimas de violencia de género ha registrado 132 expedientes nuevos.

Mirada al pleno

La división política en torno a la violencia de género se trasladará este jueves al pleno del Ayuntamiento de Alicante, donde se debatirán diferentes propuestas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concejala de Bienestar Social, Begoña León, se refirió a esta división y señaló que son los grupos de la oposición los que optan por no sumarse a las iniciativas del equipo de gobierno del PP. "Ellos no quieren ningún acercamiento, no entro en ninguna controversia, si no quieren, no quieren. El equipo de gobierno sí quiere y sí trabaja en la defensa de las mujeres", afirmó León.

En el próximo pleno Vox presentará por primera vez su propia declaración institucional por el 25N, señalando que "el fanatismo ideológico del Gobierno es una amenaza para las mujeres" y defendiendo su discurso migratorio. El PP presentará su declaración, condenando la violencia de género como "una lacra incompatible con una sociedad democrática". La bancada de izquierda presentará una iniciativa conjunta, reclamando un aumento del 50 % en los recursos para igualdad, más acciones educativas y la derogación de la Ordenanza de Convivencia Cívica, denominada "de la vergüenza".