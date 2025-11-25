Se reaviva la polémica entre el Ayuntamiento de Alicante y el Gobierno por las placas de "quita y pon" de memoria democrática

A vueltas con los símbolos para representar la memoria democrática en Alicante. Después de la celebración de los actos de este sábado en los que se declaró la ciudad como “Lugar de Memoria Democrática”, reconocimiento que hasta ahora sólo había recibido la localidad vasca de Gernika, dos de las tres placas previstas para dar fe de esta distinción continuaban este lunes sin estar instaladas.

Ni el Mercado Central, bombardeado en 1938 por la aviación fascista italiana, que causó 300 muertos, ni el puerto de Alicante, de donde partió el buque Stanbrook, en el que se pudieron exiliar miles de personas antes de la ocupación de las tropas franquistas, lucen aún las placas que deben distinguir la ciudad como “Lugar de Memoria Democrática” por orden del Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres y que durante unos minutos estuvieron expuestas el sábado de manera provisional.

Sin embargo, sí que estaba este lunes la del cementerio municipal, frente al lugar en el que se halla enterrado el poeta Miguel Hernández, muerto en una cárcel alicantina durante la posguerra.

Instalación provisional en el puerto de Alicante de la placa que distingue a la ciudad como "Lugar de Memoria Democrática". / Alex Domínguez

Desde Subdelegación del Gobierno señalan al Ayuntamiento y al Puerto por no haber proporcionado el permiso pertinente para colocar estas placas, que hacen referencia, tanto en castellano como en valenciano, a la declaración de Alicante como con esta distinción simbólica por parte del Gobierno de España en virtud del artículo 50 de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Estas placas son de bronce y tienen un diámetro de 60 centímetros.

Controversia

Según señalan desde la Subdelegación, “ni el Puerto ni el Ayuntamiento han contestado”. Aunque en el primer caso el entendimiento parecía más factible, ya que desde la institución portuaria aseguraron que “no pondrían impedimento a la instalación”, la confirmación definitiva aún no se habría tramitado, según aseguran fuentes del Gobierno, que dice estar a la espera de respuesta. Desde el Puerto, sin embargo, afirman que "daban por hecha" la instalación de la placa, que no se llegó a quedar fija de manera definitiva en el lugar.

Placa de "Lugar de Memoria Democrática" instalada frente al Mercado Central de Alicante este sábado, que posteriormente fue retirada ante la ausencia de permiso municipal. / Alex Domínguez

En cuanto al Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno comunicó la realización de los actos para la colocación de las placas, y aseguran que siguen a la espera del permiso pertinente. Algo que desde el Consistorio niegan, ya que entienden que no han impedido la colocación de placas ante la falta expresa de petición de autorización municipal. "¿De qué manera puede eso ser posible si no consta ni en tiempo ni en forma ninguna solicitud? Solo consta una notificación de lo que se va a hacer", afirma Cristina Cutanda, concejala de Ocupación de la Vía Pública, a preguntas de INFORMACIÓN.

En este aspecto, en el Ayuntamiento se remiten a un escrito de Juan Antonio Nieves, subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, del 12 de noviembre, en el que se comunica la colocación de tres placas justo al argumento que justifica la instalación en términos históricos y legales. Cutanda, preguntada este lunes por si el ministerio necesita autorización del Ayuntamiento para instalar las placas o si puede hacerlo por su cuenta, asegura que eso "dependerá del lugar exacto donde el ministerio" piense instalar las placas, aspecto que asegura desconocer.

La plaza del 25 de Mayo, junto al Mercado, este lunes ya sin la placa que se exhibió el sábado / HÉCTOR FUENTES

Por último, sobre si el Consistorio estaría dispuesto a autorizar la colocación de estas placas, la concejala afirma que "nadie ha dicho lo contrario". En Subdelegación, sin embargo, mantienen que no han sido contestados a sus solicitudes.

Contradicción

Pese a los argumentos de Subdelegación, lo cierto es que una de las tres placas ha sido instalada sin la autorización que el Gobierno dice necesitar para colocar la prevista en la plaza del 25 de Mayo, junto al Mercado Central. Se trata de la que se ha colocado a escasa distancia de la tumba de Miguel Hernández, que se mantiene "porque hay autorización de los familiares".

Al respecto, Barcala exigió el jueves que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez mostrara “el mismo interés por convertir Alicante en referencia de la memoria histórica” que para aprobar “unos Presupuestos Generales del Estado que cumplan con las expectativas de inversión que necesita esta ciudad”. “Se están olvidando de Alicante” mientras “se ocupan de poner sus temas, de hacer bandera y de apropiarse de lo que es de todos”, reprochó el alcalde.

El alcalde, además, no acudió a los actos del sábado. En representación del Ayuntamiento asistieron tres concejales del equipo de gobierno: Antonio Peral, que fue al Mercado Central; Julio Calero, que asistió al puerto; y Carlos de Juan, que hizo lo propio en el cementerio. En nombre del Gobierno central asistió el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.