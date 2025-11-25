Indultos en la cárcel de Benalúa

Días de sonrisa ancha entre los pasillos de la cárcel de Benalúa, la única de Alicante hasta que a mediados de los ochenta viera la luz la de Fontcalent. Entonces, en aquellos últimos días de noviembre de 1975, muchos de los presos disfrutaron de una atípica libertad con motivo de algo excepcional, la proclamación de un rey. El recién estrenado monarca, Juan Carlos I, concedió un indulto general el 25 de noviembre de dicho año con motivo de su llegada al trono. La mayoría de los reclusos que se acogieron a aquel gesto fueron los acusados de delito contra la propiedad, es decir, los encarcelados por hurtos, robos y motivos similares.

Tan extravagante era aquella medida como la concepción del alicantino de hoy en día de pensar una cárcel como aquella, insertada en medio de la ciudad, al más puro estilo de la Modelo de Barcelona. La de Benalúa quedó pequeña y en 1983 se inauguró Fontcalent; mucho más tarde, en 2002, llegaría el Centro Penitenciario Alicante II, en Villena. En la década de los ochenta aquella prisión de Benalúa, donde había muerto –o le dejaron morir- el poeta Miguel Hernández, fue reformada para acoger los juzgados de la ciudad.

Además de aquella medida impulsada por Juan Carlos I, heredero del poder político tras la muerte del dictador Francisco Franco el día 20, la ciudad de Alicante miraba ya de reojo a la Navidad, unas fiestas atípicas después de casi cuarenta años de dictadura. El municipio se iba vistiendo progresivamente de luces y decoración y las tiendas ya comenzaban a vender productos típicos de entonces, todavía sin la influencia machacona de lo anglosajón, los productos de bazar y el feroz consumismo de interne: tarjetas de felicitación, elementos para el belén, cestas de regalos, árboles y discos de villancicos. “Es un mes nostálgico, entre tristeza y alegría”, decía un entrevistado por este diario.

Un clásico de aquellas fechas era y sigue siendo la lotería de Navidad, a la que recurre la sociedad esperanzada de coger un pellizco que endulce aún más las fiestas. En 1975 la administración de La Manchega ya tenía amplias colas y muchos de los clientes se encomendaban a la Santa Faz para ver si se acordaba de ellos en el sorteo del mes siguiente. Sin dejar los juegos de azar, era noticia aquella semana la subida de precio del cupón de los ciegos, de cinco a diez pesetas. “Los premios también subirán”, comunicaban los organizadores. Sólo faltaba…

Todavía en fase primigenia, no como ahora, pero el turismo en Alicante más allá de los meses de verano ya comenzaba a resonar por los diferentes puntos de la península, ávidos de temperaturas más suaves. Las páginas de INFORMACIÓN recogían aquellos días el alto volumen de visitantes norteños, asturianos y donostiarras, por las calles de la ciudad. “Sale más barato que Miami y hay el mismo sol”, indicaban. Fuera del recorrido turístico de las guías y las agencias estaba un zaguán de la calle García Morato, incluso también desconocido para el más alicantino. Un vecino del edificio, el señor Bardisa, había montado durante 50 años todo un museo litográfico en la entrada del inmueble, donde había recopilado cientos de postales de ciudades de todo el mundo. Una joya.

Otro rincón que se hacía hueco entre los destinos más solicitados era Arenales del Sol, donde Tomás Durá había abierto un hotel en 1963. Aquel terreno costero perteneciente a Elche comenzaba a acoger edificios de gran envergadura frente al mar y entre medio surgía una gran avenida que llegaba hasta el cabo de Santa Pola, la que hoy se conoce como la de San Bartolomé de Tirajana. Otro territorio alicantino, esta vez más al sur, también llenaba páginas de actualidad por su interés por obtener la independencia. Era Pilar de la Horadada, una pedanía de Orihuela que aseguraba tener más población que Guardamar. Aquel último reducto de la provincia aún tendría que batallar y no lograría su autonomía hasta 1986.

Mientras, en Beneixama lamentaban que su imperio del manzano iba a menos por culpa de un virus de la tierra para el que no encontraban solución. De punta a punta de la provincia, esta vez era Monóvar el municipio que acogía una gran comilona de la plantilla de INFORMACIÓN, que celebraba con una gazpachada haber salido vivos (y premiados) por su intensa cobertura en las últimas semanas, claves en la historia de España.