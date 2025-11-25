Luz verde a las obras del colegio El Somni de Alicante tras cinco años de espera

Tras cinco años de espera, la construcción del colegio público de educación especial El Somni en Alicante está lista para comenzar. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes al proyecto con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, un paso que permite ejecutar las obras conforme a la normativa vigente, desbloqueando finalmente un proyecto incluido en el programa Edificant.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 22 meses y busca dotar a la ciudad de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de los alumnos con educación especial. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este martes el contrato a Abala Infraestructuras S.L., que presentó una oferta económica de 6,88 millones, cuando el importe fijado en la licitación era de 7,78 millones. De esta forma, en los próximos días podrán dar comienzo los trabajos en el solar ubicado entre la avenida Isla de Corfú y la avenida Deportista Isabel Fernández del PAU 2 que desde la pasada semana se encuentra vallado por la empresa que ejecutará los trabajos.

El inicio de las obras no se limita a la firma del contrato. El Plan de Seguridad fue presentado por la empresa adjudicataria de los trabajos y recibió informe favorable del coordinador de seguridad y salud y del arquitecto técnico de la mercantil Crystalzoo, encargada de la asistencia técnica en la obra. Además, la Junta de Gobierno Local ya había adjudicado previamente el servicio de coordinación y seguimiento de la obra a esta misma empresa.

Nuevo centro

El nuevo El Somni contará con 12 unidades docentes y 106 puestos escolares. El edificio se desarrollará en una planta de forma cuadrada con un patio central que permite la circulación y que todos los espacios tengan ventilación e iluminación natural. El resto de la parcela corresponde a urbanización exterior. En el centro del cuadrado se sitúa el patio interior abierto, alrededor del cual se desarrolla del programa del colegio.

Además de las aulas, el nuevo centro contará con despacho de dirección y de jefatura de estudios, secretaría, sala de personal del centro, biblioteca, enfermería, salas de rehabilitación, de logopedia y de estimulación sensorial, consultas, sala de visitas, sala del AMPA, conserjería, comedor, sala de usos múltiples, despachos de psicopedagogo y trabajador social. También se habilitarán salas para actividades domésticas, televisión, radio, música, cocina, comedor y almacenes, entre otras instalaciones. En total, 3.543 metros cuadrados construidos y 1.960 metros cuadrados de superficie útil exterior, con distintos patios y zonas ajardinadas y de juegos.

Trámites

En 2020 se firmó la delegación de competencias para que la Generalitat asumiera el coste de las obras dentro del marco del Plan Edificant, estimándose entonces un importe inferior a los 6 millones. Sin embargo, los retrasos acumulados por el Ayuntamiento en la tramitación del proyecto, que no estuvo listo hasta tres años más tarde, motivaron a su vez un incremento en los costes de construcción.

En octubre de 2023, el Consistorio dio luz verde al proyecto de construcción del Centro de Educación Especial El Somni, que se ubicará en el barrio de La Torreta (PAU 2) así como al del CEIP La Cañada del Fenollar, pendiente de llevarse a cabo en la partida rural del mismo nombre. El trámite para su construcción se paralizó entonces, a falta de que el gobierno local que dirige Luis Barcala completase un nuevo trámite administrativo, que consistía en reclamar a la Generalitat (quien sufragará las obras a través del Plan Edificant) una revisión de los precios planteados en un primer momento.

Ya en abril de 2024, seis meses después de aprobar el proyecto, el Ayuntamiento concluyó dicha solicitud de revisión de precios a la Conselleria de Educación. Finalmente, en noviembre, con la firma del conseller Rovira, se dio por zanjada una tramitación que ha demorado hasta en cuatro años la construcción de un centro muy demandado por las familias.