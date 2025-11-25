Los médicos alertan del aumento de jóvenes que controlan la ropa de sus parejas y dónde están por el localizador del móvil

Los médicos que realizan el cribado para la detección precoz de casos ocultos de maltrato entre las pacientes que acuden a las consultas de Atención Primaria y en Urgencias han mostrado su preocupación por las actitudes de control que observan en adolescentes y varones jóvenes hacia sus parejas femeninas, tanto de la ropa que llevan como de donde se encuentran en cada momento, para lo que utilizan el localizador del móvil.

Y lo que más les alarma, añaden, es que ellas lo romantizan como una muestra del amor de sus novios. De estas situaciones alerta la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVamFiC), a través del grupo de trabajo de atención a la mujer. De acuerdo a los últimos datos del programa Sivio (Sistema de Información frente a la Violencia), este año, hasta el pasado 18 de noviembre, los sanitarios han realizado 15.889 pruebas de cribado de diagnóstico de maltrato, con 350 positivos en la provincia de Alicante. La detección precoz, no obstante, se ha reducido en general en los últimos dos años con casi 7.000 mujeres participantes menos que en 2023.

Muchas mujeres mayores siguen junto a su marido maltratador porque con la edad se convierte en dependiente y no quiere darle esa carga a sus hijos

Precocidad

"En mi caso detecto muchísimos casos porque también pregunto mucho. Lo que sí que estamos viendo es que la población más joven, los adolescentes, están empezando a tener actitudes muy machistas que ya no pensábamos que íbamos a ver y que están normalizando y romantizando", explica la coordinadora del grupo María José Muñoz Ballester. Este martes se celebra el Día contra la Violencia de Género.

Hay una negativa de que la violencia de género existe por por parte de los más jóvenes. Por parte de ellos y de ellas también María José Muñoz Ballester — Coordinadora del grupo de trabajo de atención a la mujer de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVamFiC)

Lo que observan médicos, enfermeros, matronas y otros sanitarios a esas edades tan tempranas y que les preocupa es el control que se ejerce a través del teléfono móvil y de cómo visten. "Encima ellas te dicen que si no le preguntan es como son las que quieren, por ejemplo si no les preguntan qué se han puesto para salir".

También utilizan "muchísimo", apunta la médico de Familia, el localizador del teléfono móvil para saber dónde está su pareja en cada momento, "cosas que nosotros vemos claramente que no es algo normal, ellos lo tienen supernormalizado. Hay como una negativa de que la violencia de género existe por parte de los más jóvenes. Por parte de ellos y de ellas también. Es un control sobre todo de los chicos hacia las chicas, y lo ejercen también pidiéndoles las claves del móvil y de las redes sociales", detalla.

Identificación

"Cuando les preguntamos a ellas lo considera normal y nos preocupa especialmente porque estamos viendo esas cosas que son nuevas formas de control", insiste, máxime cuando la labor de los especialistas en consulta con las pacientes ha conseguido que a edades adultas las mujeres sean capaces de identificar actitudes violentas que antes no identificaban.

"Antes la violencia psicológica pasaba muy desapercibida, con casos incluso de control de la cartilla del banco para que la mujer no pudiera sacar el dinero. Esas cosas antiguamente las mujeres las daban como normales y ahora no, y se dan cuenta. Hay una mayor identificación", asegura la experta.

En cuanto a las mujeres mayores, la doctora Muñoz Ballester apunta que es una población bastante especial porque las que están afectadas ya identifican que toda la relación que han vivido, toda su historia de pareja, ha estado marcada por algún tipo de maltrato.

El área sanitaria Elx-Crevillent es la que más cribados hace En lo que va de año, los sanitarios del área Elx-Crevillent son los que más pruebas de detección precoz de violencia de género ha hecho, 3.036, con 57 casos positivos. En la zona de Alacant-Hospital General, se ha cribado a 2.522 mujeres con 33 positivos; y en la de Dénia a 1.992 con 57 casos detectados también. En la de Marina Baixa se ha preguntado a 2.051 mujeres con 42 positivos; en la de Elda 1.989 con 56 positivos; en Elx-Hospital General un total de 1.223 con 25 positivos; en Orihuela 1.183 con 21 positivos: en la de Alcoy 1.184 mujeres cribadas con 20 nuevos casos registrados; en Torrevieja 444 mujeres participantes y 20 positivos; y donde menos en Sant Joan d'Alacant, con 18 casos de maltrato entre 275 mujeres participantes en el cribado.

Cuidadoras

"El problema que tenemos con las mujeres mayores es que muchas veces son las cuidadoras principales de los maridos y que una de las barreras que tienen para dejar la relación muchas veces son los hijos. Ellas piensan: si yo dejo a este señor que me ha estado maltratando toda la vida, aunque quiera dejarlo, es dependiente y no sabe hacerse ni un huevo frito, ¿quién lo va a cuidar? Porque hay que enseñarle a cocinar, a plancharse la camisa, a hacerse las cosas cuando no se las ha hecho jamás. Muchas veces ellas aguantan en esa situación por no darle la carga a los hijos".

La mujer, con el maltrato ya identificado, sigue al lado de esa persona y se hace cargo del marido que no sabe valerse por sí mismo.

Sobre los resultados del programa de detección precoz en el ámbito sanitario, la doctora cita estudios según los cuales la mayor parte de las mujeres asumen muy bien la pregunta de si ha sufrido maltrato físico, psicológico o sexual.

"Muchas veces están deseando que les preguntes porque la consulta médica a veces es el único lugar, el único espacio donde la mujer está sola y puede hablar con libertad. Es un lugar ideal, por la confidencialidad que hay, para detectar los casos de violencia de género por la confianza que tienen al final con el médico porque a menudo se hace una relación muy estrecha".