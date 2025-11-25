Esta es la receta de un colegio de Alicante para reducir el absentismo

Clases de Matemáticas creativas, un plan personalizado por profesores para enseñar a leer en castellano y en valenciano, repaso gratuito por las tardes, almuerzos saludables... Son solo algunos de los ingredientes de la receta con la que un colegio de Alicante ha logrado reducir el absentismo escolar temprano y se ha convertido en uno de los referentes de la Comunidad Valenciana por su metodología. Situado en un barrio vulnerable, con una cuarta parte de sus alumnos extranjeros, las circunstancias sociales con las que trabaja el CEIP Emilio Varela no son nada sencillas. Sin embargo, ha conseguido que cada vez menos niños falten a clase y que se sientan atraídos por su nueva metodología.

El centro, pionero en adherirse al programa PROA+, una iniciativa financiada por la Unión Europea para combatir la brecha cultural, pedagógica y tecnológica en los barrios más vulnerables y hace tan solo unos días fue invitado por la Conselleria de Educación para compartir su experiencia en unas jornadas nacionales. El colegio fue uno de los primeros en poner en marcha hace cuatro años, justo después de la pandemia, un plan diseñado por sus docentes que dejó a un lado las tradicionales clases magistrales, cuando la crisis del covid evidenció profundas desigualdades digitales y sociales entre los alumnos. Ahora, los profesores están recogiendo los frutos. Han reducido el absentismo en seis puntos y se sitúa en un 8 %.

El programa, financiado con fondos de la UE, reduce el absentismo al 8 %

Niños aprendiendo las partes de una flor en el colegio Emilio Varela / Héctor Fuentes

Para nosotros fue un impulso enorme, un punto de inflexión para cambiar la línea metodológica del centro Juan Antonio Jiménez — Director del Emilio Varela

"Para nosotros fue un impulso enorme, un punto de inflexión para cambiar la línea metodológica del centro", explica el director del centro, Juan Antonio Jiménez, quien recuerda que todo el claustro “abrazó el programa con ilusión” y entendió que era una oportunidad para reformular la enseñanza.

El programa exige que los centros participantes justifiquen la existencia de vulnerabilidades relevantes en su alumnado. En el Emilio Varela estas condiciones se dan claramente: más del 25% de estudiantes son extranjeros, procedentes en su mayoría de países árabes, latinoamericanos y de África, muchos de los cuales llegan sin conocer el idioma y una parte del alumnado pertenece a la comunidad gitana.

"Son niños que necesitan apoyo académico, recursos económicos y acompañamiento lingüístico", explica Celia Moreno, coordinadora del programa en el colegio alicantino.

La cuarta parte de los alumnos son extranjeros, sobre todo, árabes, latinoamericanos y africanos

Una clase del colegio alicantino, con dos profesoras trabajando en el aula / Héctor Fuentes

Aprendizaje por estaciones

La llegada de este plan europeo ha traído una revolución pedagógica, ya que se ha implantado el trabajo cooperativo y manipulativo, el aprendizaje por estaciones, la mayor presencia de dos docentes por aula, la inclusión de figuras de apoyo como son los especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para acompañar a los que más dificultades de aprendizaje tienen. Y es que este programa ha permitido al colegio contar con un profesor extra y con una dotación de 20.000 euros.

"Queríamos que aprender fuera algo más motivador, más práctico y más inclusivo. Y lo estamos consiguiendo", agrega la docente. Este enfoque también ha permitido mejorar notablemente los resultados en la asignatura de Matemáticas, una de las que más se le atragantan a los alumnos a nivel general. La Conselleria de Educación ha reconocido al colegio con un nivel medio-alto, lo que los convierte en el único centro de la Zona Norte que no necesita el recurso de apoyo adicional en esta materia, según explica su director.

Queríamos que aprender fuera algo más motivador, más práctico y más inclusivo. Y lo estamos consiguiendo Celia Moreno — Coordinadora del programa PROA del Emilio Varela

Uno de los grandes logros del programa ha sido el refuerzo de Lengua y Matemáticas a grupos reducidos, por las tardes, a veces de apenas diez alumnos, en un formato que recuerda a una academia tradicional, "pero gratuita y personalizada", describen los profesores.

Otro de los pilares del proyecto es la promoción de hábitos saludables. Y es que el colegio recibe 7.500 euros al año para financiar almuerzos nutritivos para todo el alumnado durante tres meses. De este modo, los niños reciben, de manera gratuita, bocadillos de pavo, fruta fresca, yogures ecológicos o cereales saludables. "Muchos alumnos no consumen este tipo de alimentos en casa, esta iniciativa les abre la puerta a descubrir otra forma de alimentarse", subrayan desde la dirección.

La iniciativa permite que los niños almuercen gratis y saludable durante tres meses

El método para enseñar a los alumnos a leer y escribir en el colegio Emilio Varela / Héctor Fuentes

Brecha digital y educación emocional

Otra de las iniciativas, financiadas con el proyecto, ha sido la dotación al centro de tablets y formación tecnológica para el alumnado. "No solo se les enseña a utilizarlas, sino también a crear un perfil digital seguro, proteger sus datos personales y manejar herramientas útiles para su futuro, como Canva", explica Celia Moreno.

Uno de los mayores retos de los centros de alta complejidad es la escasa participación familiar. El director del Emilio Varela reconoce que antes "muchos padres no venían ni a las reuniones". Sin embargo, Juan Antonio Jiménez celebra que han logrado abrir el colegio a las familias, integrarlas en actividades, talleres y fiestas, y crear comunidad.

A ello se suma que el centro ha puesto en marcha un proyecto de acompañamiento emocional en el que maestras formadas en inteligencia emocional trabajan con los alumnos durante la última sesión del día. Se ocupan de analizar conflictos surgidos durante la jornada, atienden a los niños que llegan tristes o con problemas en casa, una realidad frecuente en un entorno vulnerable, y promueven la resolución pacífica de conflictos.