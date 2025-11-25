Más retraso y más presupuesto para urbanizar el entorno de la Almadraba de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno y por la vía de urgencia la modificación del proyecto de urbanización del entorno de la playa de la Almadraba. Esta iniciativa urbanística y de regeneración, financiada con fondos europeos, fue redactada hace dos años y sus obras empezaron en noviembre de 2024, hace ahora un año, contemplando un plazo de 14 meses de ejecución.

Sin embargo, el proyecto de modificación aprobado supone un retraso en la ejecución de estas obras por un plazo de dos meses, por lo que pasarían de concluir en enero a hacerlo en marzo de 2026, según la previsión actual.

La razón para retrasar los trabajos reside, según el expediente de la Junta de Gobierno, en la “extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados”, que es el motivo “que más afecta a la modificación del proyecto por la importancia de la conservación y puesta en valor de los restos aparecidos”.

Obras alrededor de la playa de la Almadraba de Alicante. / Pilar Cortés

Los otros motivos que constan en el expediente son la “mejora del sistema de gestión de las aguas pluviales”, la “adaptación de las instalaciones de riego al empleo de aguas regeneradas”, la “mejora de las instalaciones de juego de niños y otros equipamientos” y la “adaptación del proyecto a las condiciones del arbolado existente, los servicios y obras de fábrica existentes y los suelos encontrados”.

Aumento de la inversión

Estos trabajos obligan a calcular nuevamente los presupuestos, tanto del proyecto como de la ejecución de las obras. En el primer caso, el proyecto inicial, redactado por el arquitecto Francisco Javier Leiva y aprobado en Junta de Gobierno el 5 de diciembre de 2023, experimenta un aumento de más de un millón de euros, quedándose en 6.847.191,76 euros (impuestos incluidos) tras una subida de más del 18 %.

También sube el presupuesto de la adjudicación de las obras en casi un millón de euros, quedándose en 6.046.070,15 euros (impuestos incluidos) tras una subida porcentual idéntica a la anterior, de también poco más del 18 %. Estos trabajos fueron adjudicados en su momento a Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A., empresa instalada en Alicante.

Según el expediente de la Junta de Gobierno del pasado 27 de mayo, en la que se autorizó la redacción del proyecto modificado de las obras, tras las exploraciones arqueológicas llevadas a cabo se constató la existencia de “restos arqueológicos de importancia significativa en el ámbito noroeste de la actuación, junto a las calles Corbeta y Almadraba”. Estos restos fueron clasificados en el Catálogo de Protecciones de Alicante.

El hallazgo no fue una sorpresa, ya que en 2009 se realizaron catas que señalaban la presencia de un yacimiento romano vinculado a la antigua Lucentum. Posteriormente, los trabajos arqueológicos realizados por la empresa Arpa Patrimonio SL, que eran parte del proyecto de reurbanización de la zona de la playa de la Almadraba, pusieron al descubierto una cantidad de restos que obligaron a replantear parte del proyecto.

La reurbanización de la playa de la Almadraba consiste, según el expediente, en “la adaptación de la topografía del terreno, jardinería, gestión de aguas pluviales, red de fontanería, riego y alumbrado”, así como “la reconfiguración de la infraestructura viaria y de servicios en el ámbito, la gestión de restos arqueológicos” y la “edificación de un servicio de emergencia y de un establecimiento a pie de playa”.