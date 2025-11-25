El tiempo en Alicante: máximas de 20ºC y cielos despejados

La provincia de Alicante verá podría tener esta mañana precipitaciones débiles y dispersas aunque según avance el día se irá despejando. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la provincia tendrá hoy temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios.

El viento soplará moderado del noroeste sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el litoral a última hora.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá hoy el cielo despejado y temperaturas en aumento hasta llegar a los 21ºC.

El tiempo en Elche

En Elche brillará el sol desde primera hora de la mañana y las máximas llegarán a los 20ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm el día estará despejado con alguna nube al mediodía. Las máximas no pasarán de 18ºC.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Elda

Elda tendrá el cielo despejado y a partir del mediodía habrá alguna nube. Los termómetros no superarán los 17ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfruta de uno de los ambientes más suaves de la provincia con cielos despejados y máximas de 19ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá una jornada muy similar a la de Torrevieja con temperaturas que no pasarán de los 19ºC.

Una panorámica de Alcoy. / Nando JS

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá hoy un día con temperaturas máximas de 15ºC pero con cielos despejados.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un día de cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 19ºC.