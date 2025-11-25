EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: máximas de 20ºC y cielos despejados
La provincia vivirá una jornada estable con temperaturas agradables
La provincia de Alicante verá podría tener esta mañana precipitaciones débiles y dispersas aunque según avance el día se irá despejando. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la provincia tendrá hoy temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios.
El viento soplará moderado del noroeste sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el litoral a última hora.
El tiempo en Alicante
Alicante tendrá hoy el cielo despejado y temperaturas en aumento hasta llegar a los 21ºC.
El tiempo en Elche
En Elche brillará el sol desde primera hora de la mañana y las máximas llegarán a los 20ºC.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm el día estará despejado con alguna nube al mediodía. Las máximas no pasarán de 18ºC.
El tiempo en Elda
Elda tendrá el cielo despejado y a partir del mediodía habrá alguna nube. Los termómetros no superarán los 17ºC.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja disfruta de uno de los ambientes más suaves de la provincia con cielos despejados y máximas de 19ºC.
El tiempo en Orihuela
Orihuela vivirá una jornada muy similar a la de Torrevieja con temperaturas que no pasarán de los 19ºC.
El tiempo en Alcoy
Alcoy vivirá hoy un día con temperaturas máximas de 15ºC pero con cielos despejados.
El tiempo en Dénia
Dénia tendrá un día de cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 19ºC.
